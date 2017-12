Deşi perioada copilăriei ar trebui să fie cea mai fericită din întreaga viaţă, pentru mulţi copii ea nu oferă bucuriile specifice vârstei. Unul din zece copii se simte nefericit, principala cauză fiind certurile din familie sau divorţul părinţilor, potrivit unui studiu realizat de The Children\'s Society în Marea Britanie. Studiul arată că cei care locuiesc cu părinţii naturali sunt mai fericiţi decât cei care sunt crescuţi de părinţi vitregi sau de un singur părinte. În cercetare au fost implicaţi 7.000 de copii, cu vârste între 10 şi 15 ani. Un alt studiu al aceleiaşi organizaţii a arătat că 21% dintre fete suferă de anxietate şi se simt nesigure din cauza aspectului fizic, în timp ce doar 12% dintre băieţi au astfel de probleme. În plus, studiul demonstrează că şcoala îi face nefericiţi pe circa 12% dintre copii. Unul din zece percepe această instituţie ca un factor ce limitează libertatea de a alege şi nu are aşteptări pozitive legate de viitor.

Cazul unei fetiţe românce de 13 ani, care a încercat să se sinucidă în Italia, aruncându-se de la etajul doi al unui imobil, pentru că era supusă discriminării de către colegii de şcoală, ilustrează rezultatele studiului. Tentativa de sinucidere a avut loc săptămâna trecută, dar cazul a ajuns în atenţia presei şi a autorităţilor abia luni. Adrian Teodorescu, preşedintele organizaţiei Alleanza Romena, a declarat că fetiţa a recurs la acest gest din cauza mediului şcolar. „De mult timp, fetiţa era expusă unui tratament discriminatoriu din partea colegilor de clasă, ea fiind singura imigrantă din acel grup”, afirmă acesta. În prezent, fetiţa se află la spital, având o fractură la picior în urma tentativei de sinucidere. A fost vizitată de prieteni, dar de niciunul dintre colegii de clasă. „Nu avuseserăm probleme cu rasismul, nici noi şi nici celălalt copil pe care îl avem”, declară tatăl fetiţei, un român care se află de mulţi ani în Italia. „În schimb, de când ne-am mutat la Solesino, am avut probleme cu fetiţa, de la începutul anului şcolar. Sursa problemelor o reprezintă colegii de clasă, care nu doresc să o accepte, pentru că este diferită de ei. Nu are haine de marcă, nu are telefon de ultimă generaţie, iar colegii îi spun că ”. Organizaţia Alleanza Romena a sesizat deja conducerea şcolii pentru a face lumină în acest caz.