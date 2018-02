Unul dintre cei mai buni soliști, la ceas aniversar! Michael Bolton - 65!

Cântăreţul şi compozitorul Michael Bolton (Bolotin) s-a născut la 26 februarie 1953, la New Haven, Connecticut, Statele Unite ale Americii. A vândut peste 53 de milioane de albume şi single-uri în toată lumea şi a câştigat două Premii Grammy pentru cel mai bun solist de sex masculin şi şase premii americane de muzică (American Music Awards) printre multe alte distincţii.

Prima legătură a lui Michael Bolton cu muzica a fost atunci când a devenit membrul trupei The Nomads. A început să compună propriile cântece la vârsta de doisprezece ani, când mama lui i-a luat prima chitară, iar la cincisprezece ani înregistra deja într-un studio. A înregistrat, sub numele său real, două albume care nu au fost apreciate la acel moment: Michael Bolotin şi Everyday of My Life. Mai târziu, a devenit solistul unei formaţii de hard-rock numită Black Jack.

Potrivit documentarului Agerpres, a început să fie cunoscut ca şi compozitor când era destul de tânăr. Numărul compoziţiilor pentru alţi artişti se cifrează în jurul a 200 de melodii. Câţiva ani mai târziu, Michael Bolton a decis să-şi cânte propriile melodii. Michael Bolton a cântat împreună cu Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Renee Fleming, Patti Labelle, Ray Charles, Percy Sledge, Wynonna Judd şi BB King, potrivit www.cinemagia.ro.

În 1983, Fools Game, de pe albumul Michael Bolton, a fost primul cântec care a intrat în topurile muzicale. Piesa How Am I Supposed To Live Without You, pe care a compus-o pentru Laura Branigan în 1983 şi pe care a înregistrat-o şi pentru acest album, a fost scânteia care i-a adus succesul lui Michael Bolton şi a făcut ca el să fie, în sfârşit, recunoscut de toată lumea.

A fost căsătorit cu Maureen Mc Guire de care a divorţat în 1991, după 16 ani de căsătorie, şi cu care are trei fiice. În 2006, s-a logodit cu actriţa Nicollette Sheridan, celebră pentru rolul său din Disperate Housewives, de care s-a despărţit, însă, după numai doi ani, în 2008.