Jacob's Well, un izvor artezian din Wimberley, statul american Texas, încă atrage amatorii de senzaţii tari, deşi cel puţin opt persoane au murit în timpul scufundărilor, fiind considerat unul dintre cele mai periculoase locuri din lume. De pe stânca de deasupra apei, Jacob's Well, pare o groapă fără fund. Izvorul artezian permanent, care alimentează pârâul Cypress, atrage persoane de toate vârstele care vor să înoate în natură, înconjurate de peisajul deosebit. Cei mai mulţi dintre cei care se duc la Jacob's Well sunt însă amatorii de senzaţii tari, care vor să sară sau să se scufunde în groapa care dă impresia că nu are fund. ”De pe stânca de pe care se sare, aproape că nu se vede apa. Tot ce vezi este o groapă uriaşă, un abis”, spune Carl Griffin, fotograf amator care a realizat o serie de imagini în zonă. ”Izvorul este atât de limpede încât pare că sari de la o înălţime foarte mare, deşi stai, de fapt, la un metru deasupra apei”, a adăugat fotograful.

Gura izvorului are un diametru de patru metri, iar până la fundul apei sunt aproape zece metri. De acolo, se poate intra într-un sistem de peşteri, unele dintre cele mai mari din Texas, unde adâncimea ajunge până la 40 de metri. ”Pentru cei care nu vor să se scufunde, Jacob's Well rămâne o piscină naturală, alimentată de un izvor superb, de care se poate bucura toată lumea. Pentru că în utlima vreme s-a încercat dezvoltarea zonei, izvorul a fost inclus într-o rezervaţie naturală, aşa că va fi protejat, astfel încât şi generaţiile viitoare să poată înota aici”, a adăugat Carl Griffin.