Unul dintre criminalii de Corbu a luat toată vina asupra lui

Indivizii acuzaţi că au măcelărit doi bătrâni din comuna constănţeană Corbu, Lucian Lică, de 23 ani, din oraşul Năvodari, şi Florin Valentin Grădinaru, de 18 de ani, din Corbu, au fost audiaţi, ieri, de judecătorii Tribunalului Constanţa. Instanţa a decis să îi asculte pe cei doi separat, întrucât declaraţiile lor date până acum au fost contradictorii. Înainte de a începe cercetarea judecătorească, magistraţii au consemnat că fiica bătrânilor ucişi a cerut 200.000 de lei daune materiale şi 300.000 de lei daune morale. „După ce am fost daţi afară din bar, am plecat cu Grădinaru, iar pe drum am trecut pe lângă casa soţilor Tache şi am decis să intrăm ca să furăm ceva de băut. Am intrat, căci uşa era deschisă, am găsit vin pe masă şi nişte bani, dar am continuat să scotocim prin casă. Grădinaru a făcut un zgomot şi atunci a apărut Gherghina Tache, pe care am lovit-o cu un băţ. În acel moment, Grădinaru a fugit şi am rămas singur. Când l-am auzit pe Stan Tache strigând să vină poliţia, am scos briceagul pe care îl aveam la mine şi l-am înţepat de câteva ori în gât. Apoi am înţepat-o şi pe bătrână în gât şi în inimă şi am plecat după bărbat să văd ce face. M-am luat după dârele de sânge şi l-am găsit când încerca să se ascundă sub o maşină din curte. L-am tras de acolo şi i-am tăiat gâtul. Am vrut să omor şi câinele, că lătra, dar s-a rupt lanţul şi a fugit!”, a povestit Lică cu zâmbetul pe buze. El a adăugat că a dat foc casei şi celor două cadavre pentru că îi era teamă să nu fie descoperit, arzând totodată şi hainele cu care a fost îmbrăcat. Lucian Lică a susţinut că amicul său, Florin Valentin Grădinaru, este nevinovat şi nu a avut nici o legătură cu crima. La rândul lui, Grădinaru a spus că l-a însoţit pe Lică într-o casă unde nu ştia dacă locuieşte cineva, ca să fure băutură. „I-am auzit pe bătrâni vorbind după ce am făcut zgomot, iar când a apărut femeia şi Lică a luat un băţ să o lovească, am fugit speriat. După două ore, Lică a apărut şi mi-a spus că i-a omorât pe soţii Tache, arătându-mi fumul care se ridica din casa acestora. Lică mi-a spus să păstrez tăcerea şi să nu povestesc nimănui ce s-a întâmplat!”, a afirmat Grădinaru. Potrivit procurorilor, în noaptea de 1 spre 2 august 2009, cei doi oieri au băut la barul „The Crow”, din localitatea Corbu, iar la ora 03.00, au fost daţi afară din local de agenţii de pază, pentru că începuseră să facă scandal şi îi deranjau pe ceilalţi clienţi. Anchetatorii spun că ucigaşii au dat dovadă de o cruzime ieşită din comun pentru a fi lăsaţi să fure un bidon de zece litri de vin.