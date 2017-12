Unul dintre primele automobile din lume, expus la Arad

Unul dintre primele automobile din lume, pe care Carl Benz l-a patentat pe data de 29 ianuarie 1886, strămoş al automobilelor Mercedes-Benz, a fost expus timp de trei zile la Arad. Expunerea acestui exemplar de colecţie, vechi de peste 125 de ani, a prilejuit organizarea unui eveniment aniversar la sediul firmei Auto - Schunn, centru autorizat de vânzări şi service Mercedes-Benz din municipiu. Alături de cel mai vârstnic model al mărcii s-au aflat şi câteva dintre cele mai noi apariţii, cum ar fi SLK şi CLS. A fost, de asemenea, prezentat şi un exemplar al modelului SLS AMG, cu portiere care se deschid ca nişte aripi, autoturism ce are sub capotă un motor cu o putere de 570 CP, datorită căruia se poate accelera de la 0 la 100 de kilometri pe oră în numai 3,8 secunde, iar viteza maximă este limitată electronic la 317 kilometri pe oră. La eveniment au fost prezenţi şi reprezentanţi ai importatorului general din România, precum şi ai Mercedes-Benz Financial Services.