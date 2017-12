Update! Deținuți evadați din sediul Curții de Apel

Doi bărbați, căutați de autoritățile din Elveția și Portugalia, prinși de polițiști în județul Vaslui și arestați preventiv, au fugit, astăzi, de la Curtea de Apel Iași, de sub escorta polițiștilor, după ce au fost prezentați instanței care a judecat prelungirea arestului preventiv pe numele lor. Cei doi bărbați, din Republica Moldova, au reușit să fugă din curtea interioară a Curții de Apel Iași, de sub escorta polițiștilor, după ce au sărit un gard, având cătușe la mâini. Cei doi se aflau în arestul Poliției Județene Vaslui de la începutul lunii martie, când au fost prinși de polițiștii din Punctul de Trecere a Frontierei Albița, iar pe numele lor au fost emise mandate de arestare preventivă pentru 15 zile, fiind demarate procedurile pentru extrădarea în țările unde comiseseră infracțiuni, respectiv Elveția și Portugalia. Unul dintre aceștia, Ion Nica, în vârstă de 29 de ani, era căutat de autoritățile din Elveția, pentru a fi arestat pentru comiterea de infracțiuni contra proprietății - furt, distrugere - în luna iulie a anului trecut. Celălalt, Ion Țigănescu, de 38 de ani, era căutat pentru ispășirea unei pedepse de patru ani de închisoare, pentru tăinuire de bunuri furate, faptă săvârșită în 2009, în Portugalia. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au precizat că pentru prinderea celor doi s-au organizat mai multe filtre în oraș. ”În prezent, ei sunt căutați de Poliția Iași cu sprijinul polițiștilor de la IPJ Vaslui. În momentul evadării cei doi se aflau sub escorta a trei polițiști de la Poliția Județeană Vaslui, care îi duseseră la Iași pentru prelungirea arestului preventiv”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Vaslui, Mihalea Ștraub.