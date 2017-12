Update! Senatorul Alexandru Mazăre schimbă tabăra. Iată ce a declarat politicianul

Senatorul PSD de Constanța Alexandru Mazăre a anunțat că se retrage din tabară social-democrată pentru a adera la platforma politică înființată de Mircea Geoană. Proiectul denumit "România noastră" își propune să schimbe majoritatea în Parlament până la sfârșitul lunii martie. Noua formațiune politică se bucură deja de susținerea mai multor politicieni. „Motivul plecării mele din PSD este faptul că nu mă mai regăsesc absolut deloc în actuala politică pe care o duce conducerea Partidului Social Democrat. Era firesc ca după un eșec de asemenea proporții în alegeri președintele partidului să-și depună mandatul, să fie convocat un congres național și să fie aleasă o conducere. Se încearcfă fel de fel de tergiversări pentru ca acest lucru să nu se întâmple- acesta ar fi principalul motiv pentru care am decis să părăsesc Partidul Social Democrat. Nu a fost o decizie ușoară. Nu am făcut politică decât în PSD, nu am fost în niciun alt partid politic, de 12 ani activez în partidul PSD. Nu mă mai regăsesc în actuala conducere“, a declarat senatorul constănțean Alexandru Mazăre, citat de Neptun TV.