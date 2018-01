UPSC: Modificarea sistemului electoral, un proiect important

Preşedintele UPSC Constanţa, Marius Pricopie, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că salută orice demers de natură să urgenteze adoptarea votului uninominal. De aceea, UPSC susţine, cu unele rezerve, şi poziţia de principiu a Guvernului, care a decis asumarea răspunderii în faţa Parlamentului pentru modificarea sistemului electoral şi consideră binevenite încercările societăţii civile de a se implica în dezbaterea publică. “După cum am mai menţionat, clasa politică românească are nevoie urgentă de implementarea unor reforme care să aducă un plus de profesionalism şi de rigoare pe scena politică. Considerăm că supra-aglomerarea procesului legislativ şi a dezbaterii publice în ceea ce priveşte introducerea votului uninominal va duce, într-un final, la amînarea modificării de factor a sistemului electoral, fapt vizat de Cabinetul Tăriceanu II“, a declarat Pricopie. UPSC consideră că modificarea sistemului electoral este o temă importantă şi că nu trebuie neglijat faptul că introducerea votului uninominal va avea consecinţe deosebit de serioase asupra clasei politice. În altă ordine de idei, conducerea UPSC a luat decizia de a participa la trei mitinguri de popularizare a referendumului şi de susţinere a votului uninominal, care vor avea loc la Iaşi, Cluj şi Bucureşti.