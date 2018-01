Ura de clasă

De ceva timp s-a lansat în dezbaterea publică o diversiune politică de mari proporţii: nemernicii care au pensii speciale să aibă parte de înjumătăţirea lor. Pe fondul unor probleme financiare extrem de serioase, al unor cheltuieli fabuloase pentru clientela politică, Guvernul Boc 2 a încercat să păcălească oamenii amărîţi şi revoltaţi printr-o minciună. Voi explica imediat prin cifre. România are, în momentul de faţă, 5,5 milioane de pensionari, 1,4 milioane persoane active care lucrează la stat şi 4 milioane care lucrează în domeniul privat. Peste două milioane de români lucrează în străinătate. Ei trimit în ţară între 4 şi 8 miliarde de euro, nefiscalizaţi. Bani foarte mulţi care sprijină creşterea economică fără vreun merit al guvernării. Bani munciţi în Italia şi Spania, cheltuiţi în România. În discursuri politice condamnabile, umilitoare pentru cei în vîrstă, s-a vorbit de la cel mai înalt nivel în stat despre “cei 11 milioane de asistaţi”. Cu alte cuvinte, în viziunea acestui regim foarte inteligent, pensionarii României sînt nişte asistaţi. Nu au drepturi pentru care au cotizat statului în zeci de ani de muncă. Nu li se cuvine pensia. Statul îi asistă ca pe nişte bolnavi, le dă pensia de milă. Oribil discurs, nemernic autor! Potrivit statisticii oficiale, din cei 5,5 milioane de pensionari, circa 200.000 au aşa numitele pensii speciale. Procentual, cam patru la sută din totalul bugetului de pensii. Matematic, este infim. Potrivit afirmaţiilor făcute de Guvernul Boc 2, în zona aceasta avem de-a face cu “privilegiaţi”. Să vedem ce spun cifrele oficiale. Din cei 200.000, 77.000 sînt pensionari MApN, cu o retribuţie medie de 1.493 lei. Oameni care şi-au servit ţara zeci de ani, într-o profesie plină de privaţiuni, sacrificii şi viaţa familială dificilă. 15 milioane de lei vechi e “un privilegiu”? Eu consider acest calificativ drept diversiune. Aproape 61.000 sînt pensionari ai Ministerului de Interne. Pensia medie: 1.440 lei. Altă sumă imensă? Adaug la acest tablou un detaliu important: pensiile rezerviştilor MApN şi MI nu se plătesc din bugetul naţional de pensii, ci din bugetul celor două ministere. Deci nu grevează sub nicio formă suma destinată restului de 5,3 milioane. Rămîne în dezbatere un procent de sub 1 la sută din totalul categoriei sociale despre care vorbim. Aici intră diplomaţi (elita unei ţări civilizate), personal aeronautic, magistraţi, controlori financiari. Pe acest segment extrem de îngust s-au produs unele abuzuri. Cei 400 de parlamentari şi personal auxiliar parlamentar intră aici. Cel mai cunoscut caz este însă al fostului şef al Autorităţii Aeronautice, Florea Geică. Un nesimţit în adevăratul sens al cuvîntului, care şi-a generat prin proprie semnătură o pensie de 30.000 lei (300 milioane de lei vechi). Pentru o excepţie ca aceasta, Guvernul a generalizat în mod păcătos, punîndu-i pe toţi într-o singură oală. Asmuţind pensionarii cu retribuţii mai mici (5-6-700 lei) împotriva celor care au sume ceva mai decente. Fără să scoată un cuvînt despre vechime, pregătire, condiţii de muncă şi drepturi acordate oriunde în lume unor categorii speciale. E foarte urît şi periculos ce a făcut Guvernul Boc 2. A declanşat o veritabilă ură de clasă. Pe fondul sărăciei sau necazurilor unora, discursul politic stimulează tensiunea socială, învinuirea generală, arătarea cu degetul între pensionari. Ca în orice diversiune pusă la cale de la cel mai înalt nivel, va exista probabil un procent de oameni care-i vor da dreptate lui Emil Boc şi şefului său, din fruntea statului. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la profeţia lui Silviu Brucan. Vom vedea cu toţii cît de mult ne-am deşteptat.