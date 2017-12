Uraganul Nate, pe coasta sudică a Statelor Unite

Uraganul Nate, de categoria 1, a atins pentru a doua oară în decurs de câteva ore coasta sudică a Statelor Unite, duminică dimineață, după ce a ucis 31 de persoane în timpul trecerii sale devastatoare prin America Centrală, informează AFP. În jurul orei 05.30 GMT, Centrul național pentru uragane (NHC) din Statele Unite a anunțat că uraganul Nate a atins teritoriul continental american la aproximativ opt kilometri vest față de orașul Biloxi din statul Mississippi, unde a provocat o maree puternică. Acest uragan de categorie 1, cea mai mică de pe scala Saffir-Simpson, care are 5 categorii, se îndreaptă spre nord cu o viteză de 31 de kilometri pe oră și generează vânturi ce au viteze de 140 de kilometri pe oră. Nate urmează să traverseze mai multe state americane până duminică seară, potrivit NHC, care a avertizat populația în legătură cu riscul producerii unor inundații în zonele de coastă. Uraganul ar trebui să slăbească în intensitate pe măsură ce va continua să traverseze teritoriul continental al Statelor Unite. După ce a traversat Golful Mexic, uraganul a ajuns pe coasta Statelor Unite pentru prima dată sâmbătă seară, în sud-estul statului Louisiana, la puțin timp după ora locală 20.00 (00.00 GMT). Autoritățile din Louisiana, Mississippi și Alabama au luat măsuri de prevenție (ordine de evacuare obligatorie sau voluntară pe litoral, interdicția de a ieși din locuințe în New Orleans) în așteptarea celui de-al treilea uragan care ajunge în aceste regiuni în mai puțin de două luni. Mai puțin puternic decât estimările — NHC a evocat inițial faptul că uraganul va fi de categoria 2—, Nate nu ar trebui să facă ravagii în New Orleans, un oraș devastat în 2005 de uraganul Katrina, care a făcut peste 1.800 de victime. Autoritățile locale au decis sâmbătă seară să renunțe la interdicția impusă rezidenților de a-și părăsi locuințele începând cu ora locală 19.00, anulând și alerta de uragan.

Totuși, NHC a avertizat că "o combinație periculoasă între furtuna intensă și maree va determina ca zonele din apropiere de coastă și care în mod normal sunt uscate să fie inundate de apa mării, care se va deplasa în interiorul continentului, depășind linia țărmului".

Kay Ivey, guvernator al statului Alabama, a anunțat pe Twitter că i-a cerut președintelui Donald Trump să emită un ordin prezidențial de urgență, "pentru a ne asigura că avem toate resursele posibile la fața locului pentru a reacționa eficient în urma uraganului Nate".

Donald Trump a emis o declarație de urgență pentru Louisiana și Mississippi, ce permite alocarea unui ajutor federal pentru atenuarea efectelor furtunii.

"Echipa noastră extraordinară de la Fema (Agenția de administrare a situațiilor de urgență, n.r.) este pregătită pentru uraganul Nate. Toată lumea din Louisiana, Mississippi, Alabama și Florida, vă rog, respectați ce vă spun autoritățile locale și aveți grijă de voi", a scris pe Twitter, sâmbătă, președintele Trump.

Nivelul apei mării urmează să crească cu până la 3,35 metri, iar meteorologii prevăd precipitații de 26 de centimetri cubi pe metru pătrat în aceste regiuni.

Sud-estul Statelor Unite a fost deja grav lovit în august și septembrie de două uragane: Harvey, în Texas și Luouisiana, care a făcut 42 de morți și a provocat pagube materiale considerabile, și Irma, care a făcut 12 morți în Florida. Un alt uragan, Maria, a lovit teritoriul american Puerto Rico, unde a făcut cel puțin 34 de victime.

Dar, spre deosebire de uraganul Harvey, care a generat precipitații record în Texas timp de o săptămână întreagă, Nate se deplasează cu rapiditate și ar trebui să traverseze, fără să stagneze, statele din sudul american în timpul trecerii sale spre nord.

Poduri distruse, străzi inundate, copaci prăbușiți și alunecări de teren: Nate a generat pagube importante în America Centrală, unde a făcut cel puțin 31 de victime.

Costa Rica, Nicaragua și Honduras — țările cel mai grav afectate — au început să evalueze pagubele, însă sate întregi sunt în continuare izolate de restul lumii.

Potrivit celor mai recente bilanțuri ale serviciilor de urgențe, furtuna a făcut 16 morți în Nicaragua, 10 în Costa Rica, trei în Honduras și doi în Salvador.

În Costa Rica, unde peste 5.000 de persoane s-au adăpostit în refugii temporare, serviciile de urgențe caută în continuare peste 30 de persoane care au fost date dispărute.

Luis Guillermo Solis, președintele țării, a decretat trei zile de doliu național în semn de omagiu în memoria victimelor și a prevenit că riscul de inundații și de alunecări de teren va continua să existe în următoarele zile. Nicaragua pare să fie țara cel mai grav afectat, potrivit lui Rosario Murillo, vicepreședinte și purtător de cuvânt al guvernului, cu peste 10.000 de persoane afectate de inundații și alunecări de teren, în timp ce mii de familii au rămas fără electricitate. Țările din regiunea Mării Caraibilor sunt încă traumatizate de puternicele uragane — Harvey, Irma, Jose și Maria — care le-au devastat începând de la jumătatea lunii august și care au lăsat în urma lor peisaje dezolante și numeroase victime.