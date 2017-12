Uralochka Ekaterinburg a ajuns la Constanţa!

Uralochka Ekaterinburg, una dintre formaţiile care a făcut legea în Liga Campionilor la volei feminin ani la rând şi a fost finalista Cupei CEV în sezonul trecut, a ajuns aseară la Constanţa. Câştigătoare a opt ediţii ale Ligii Campionilor şi a două Cupe CEV, rusoaicele au venit hotărâte să obţină cea de-a şaptea victorie în cupele europene miercuri, de la ora 20.00, în Sala Sporturilor, când este programată prima manşă a sferturilor de finală din Cupa CEV, împotriva formaţiei CS Volei 2004 Tomis Constanţa. „Am auzit că Tomis este o echipă foarte bună, cu jucătoare valoroase din Serbia, Slovacia sau Cehia. Cred că va fi un meci foarte dificil pentru noi, dar vom încerca să dăm tot ce e mai bun pentru a ne uşura misiunea de acasă, dar şi pentru a oferi publicului prezent în sală un adevărat spectacol de volei”, a declarat Jana Matiasovska, colegă cu Martina Konecna în echipa naţională a Slovaciei. „O cunosc pe Martina Konecna pentru că am jucat pentru echipa naţională şi va fi plăcut să mă reîntâlnesc cu ea, dar în afara terenului. În teren va fi doar rivalitate pură”, a spus Matiasovska. După un parcurs mai slab în ultimele etape ale campionatului intern, Uralochka Ekaterinburg (locul 7 în campionatul intern, cu 23 de puncte) speră să obţină un rezultat bun la Constanţa, deşi întâlnirea se anunţă una echilibrată, aşa cum însuşi legendarul antrenor Nikolai Karpol a recunoscut: „Cred că va fi o întâlnire între două echipe foarte bune şi totul se va decide pe teren. Depinde foarte mult de cum se vor prezenta cele două echipe la ora meciului. Niciuna dintre echipe nu este favorită”. Karpol a dezvăluit şi secretul palmaresului impresionant pe care îl deţine: 5 medalii olimpice, 4 medalii la CM, 8 medalii la CE (toate de aur!!!) şi de opt ori câştigător al Ligii Campionilor cu echipa de club: „Sunt înconjurat de fete minunate”. Uralochka a venit la Constanţa cu un lot format din nouă jucătoare, cele mai importante fiind Evgenia Estes-Artamonova (una dintre cele mai bune jucătoare ale lumii!), Maria Beloborodova, Strashimira Filipova, Jana Matiasovska, Alexandra Pasynkova, Viktoria Rusakova şi Marina Sheshenina.

De cealaltă parte, CS Volei 2004 Tomis Constanţa se aşteaptă la o confruntare spectaculoasă cu rusoaicele, meciul cu Uralochka fiind cel mai important din acest sezon. „Nu ne sperie faptul că la Constanţa a ajuns o echipă cu un asemenea renume. Este o onoare pentru noi şi aşteptăm cu mare nerăbdare meciul cu rusoaicele. Va fi un test foarte util pentru jocul nostru şi vom şti care este valoarea noastră în Europa la momentul acesta”, a spus căpitanul echipei constănţene, Claudia Gavrilescu. Deşi una din jucătoarele experimentate ale Tomisului, Gavrilescu spune că partida cu Uralochka este în topul celor mai importante meciuri din carieră: „Este al doilea an pe care îl petrec la CS Volei 2004 Tomis Constanţa, iar acest meci pot să spun că este unul dintre cele mai importante pentru mine. Am mai avut astfel de emoţii când susţineam primele meciuri importante la juniorat sau la tineret şi au mai fost meciurile de la naţională şi din cupele europene, dar niciodată nu am ajuns în sferturile de finală pentru a întâlni o echipă atât de valoroasă”.