Urarea lui Klaus Iohannis pentru cei care poartă numele Sfântului Vasile

Președintele Klaus Iohannis le urează "La mulți ani!" celor care poartă numele Sfântului Vasile. "În prima zi a noului an îi sărbătorim pe cei care poartă numele Sfântului Vasile. Le urez tuturor la mulți ani, sănătate, bucurii alături de cei dragi și multe împliniri!", se arată într-um mesaj postat astăzi pe pagina de Facebook a lui Iohannis. De asemenea, președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, le-a făcut aceeași urare celor care sărbătoresc ziua Sf. Vasile cel Mare. "Un început de an bun și la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc ziua Sf. Vasile cel Mare!", a afirmat Zgonea pe pagina sa de Facebook. Și președintele Partidului Național Liberal (PNL), Alina Gorghiu, le-a transmis urări celor care își sărbătoresc ziua de nume. "Acum că am pășit în noul an, primul lucru pe care vreau să îl fac este să le urez 'La mulți ani!' tuturor celor care își sărbătoresc ziua de nume cu ocazia Sfântului Vasile", se arată pe pagina de Facebook a Alinei Gorghiu.