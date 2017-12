Urări ale vedetelor pentru Noul An

2011 a fost un an în care vedetele autohtone au fost extrem de active în mediul virtual, acolo unde au comunicat eficient şi comod cu fanii, prin intermediul reţelelor de socializare şi al site-urilor personale. Ca şi mulţi alţi utilizatori de rând, care au dorit ca mesajele lor de sărbători şi, mai ales de sfârşit şi început de an, să ajungă mai uşor către cei apropiaţi, o mare parte dintre vedetele şi persoanele publice din România şi-au actualizat... starea de pe Facebook în urări pentru Noul An.

„Munky Funkers, haideţi să începem Noul An cu amintiri dragi şi nepreţuite din anul ce-a rămas. Să începem cu Party Memories!”, este mesajul Corinei Bud, postat pe Facebook. La rândul ei, Celia a postat pe propria pagină mesajul „Put your hands up for 2011... or for 2012?”, alipind mesajului un remix realizat de Costi Ioniţă. „Happy New Year, my friends!”, este mesajul postat de Sasha Lopez, pe propriul cont de Facebook, anunţând, totodată, detaliile concertistice de Revelion din spaţiul ex-iugoslav.

„Sănătos la final de an e să tragi linie. Mă întreb dacă linia trebuie să o tragem mâine, la 23:59... că la câte au fost anul acesta, niciodată nu-i finalul. La mulţi ani, oricum!”, este mesajul interpretei de folk Alina Manole. Alţii, mai optimişti, se ţin de surprize în ajun de Revelion. „Am înregistrat o piesă care sunt convinsă că o să vă placă maxim! La mulţi ani!”, a scris Anda Adam pe profilul ei din aceeaşi reţea.