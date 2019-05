Urban Legend este deja cu gândul la următoarea ediţie

Sala Sporturilor din Constanța a găzduit, sâmbătă seară, Gala Urban Legend 07 All Stars, un eveniment organizat de Urban Legend și Super PRO. Au fost lupte urmărite cu interes de iubitorii sporturilor de contact, cărora li se pregăteşte deja ediţia a opta.

„A mai trecut o ediție Urban Legend.... Vreau să vă mulţumesc, respectuos, tuturor celor care s-au implicat într-un fel sau altul. Sponsorilor, partenerilor, personalului din Staff-ul tehnic Urban Legend, autorităților locale și mai ales sportivilor şi antrenorilor. Am avut deosebita onoare ca la acest eveniment să avem ca şi invitaţi, printre alţii, şi reprezentanţii altor promoții: OSS Fighters, DFS, SuperPro, APP.... Împreună am stat la aceeași masă şi am conturat un viitor mai bun (sperăm noi) pentru aceşti copii minunați numiţi Sportivi. Acum, cu voia Dvs, aş dori sa nominalizez 2 persoane. Nea Hanu...Nu cred că îl ştie prea multă lume, dar dânsul este cel care asigură şi coordonează toată partea de logistică. Nea Hanu era internat în spital, a făcut pe propria răspundere cerere de externare şi vineri după-amiază era în Sala Sporturilor, făcând ceea ce se pricepe el mai bine: a reaşezat toată logistica şi a plecat acasă. Sâmbătă, după ultimul gong. A 2-a nominalizare este Cristi Stoica.... În prima repriză şi-a rupt mâna, dar chiar și cu mâna ruptă el a continuat să lupte, „foamea” de victorie fiind mai mare decât durerea provocată de mâna ruptă. Ar mai fi multe de spus (Prietenii care nu m-au lăsat să cedez Haloiu Adrian Cristian şi din puținul lor au dat o mână de ajutor), dar una peste alta a fost încă o dată o ediție reușită. Cum spuneam, vă mulţumesc respectuos tuturor celor care s-au implicat. Respect! Să ne auzim cu bine la Urban Legend 08!”, a fost mesajul postat de principalul organizator, Mihai Isop, pe pagina de Facebook Urban Legend.

Rezultatele Galei Urban Legend 07 All Stars - K1: -75 kg: Octavian Cocoș bate prin KO în repriza a 3-a pe Marian Preșa

75 kg: Denis Derviș bate prin KO în repriza a 2-a pe Robert Craiu

-67 kg: Marius Cimpoieru bate prin abandon în repriza a 2-a pe Marius Datcu

+85 kg: Vasile Amariței bate la decizie pe Dorin Robert

Meci de box: -80 kg: Andrei Tohăneanu bate la puncte pe Dumitru Lungu

K1 - 65 kg: Richie Van Dijk bate prin abandon în repriza a 2-a pe Marius Breazu

67 kg: Darryl Verdonk bate prin abandon în repriza a 2-a pe Constantin Luis David

70 kg: Ștefan Orza bate prin KO în repriza a 2-a pe Ionuț Laszlo

95 kg: Vlăduț Ungureanu bate la decizie pe Nicolae Carbuz

77 kg: Cristian „The Legend” Stoica bate prin KO în repriza a 2-a pe Mădălin Chirovan

MMA Strike - 96 kg: Alexandru Panțuru bate prin abandon în prima repriză pe Ionuț Cireșescu

+95 kg: Silviu Streinu bate prin KO în prima repriză pe Dumitru Țîra

K1: +95 kg: Robert Orbocea bate prin KO în prima repriză pe Cristian Ceacea

75 kg: Nasser Essalhi bate la decizie pe Eduard Chelariu

71 kg: Mădălin Crăciunică bate la decizie pe Tomy Schoonis

+95 kg: Max van Gelder bate prin KO în prima repriză pe Ionuţ Spătărelu

Gala Urban Legend 08 va fi organizată la sfârşitul lunii septembrie.