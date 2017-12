Urcarea dobînzii cheie a BNR ar afecta negativ dezvoltarea economică

O nouă creştere a dobînzii de politică monetară ar fi un regres pentru economia româneacă, aflată în dezvoltare, a declarat Napoleon Pop, membru al Consiliului de Administraţie al BNR. „O dobîndă de referinţă de două cifre ar reprezenta un pas înapoi pentru România, pentru că ar reprezenta un prag psihologic (...) Am luptat mult timp şi am întîmpinat multe dificultăţi în eforturile de a obţine o dobîndă de o singura cifră. Personal, nu sprijin şocurile puternice în economie”, a spus oficialul băncii centrale, fără să dea alte detalii. Reamintim că BNR a urcat, la începutul lunii mai, pentru a cincea oară consecutiv, dobînda de politică monetară, cu 0,25 puncte procentuale, la 9,75%. În încercarea de a păstra inflaţia în limitele ţintite, banca centrală a început seria majorărilor de dobîndă în luna octombrie a anului trecut, creşterea cumulată fiind de 2,75%. Şeful Direcţiei stabilitate financiară din BNR, Ion Drăgulin, a declarat, în urmă cu o săptămînă, că băncile se aşteaptă în perioada următoare la înăsprirea condiţiilor de creditare pentru companii şi populaţie. La capitolul “efecte exercitate de turbulenţele financiare internaţionale asupra sistemului financiar românesc”, Pop a subliniat că ţara noastră se află în continuare într-o poziţie confortabilă în ceea ce priveşte expunerea la acest haos financiar extern, chiar dacă are vulnerabilităţi. El a precizat că solvabilitatea agregată pe ansamblul sistemului bancar este de 12,7%, un nivel corespunzător, chiar dacă se află pe un trend descrescător. Faţă de un nivel minim prevăzut de cerinţele acordului european Basel II, de 8%, doar trei bănci din România aveau, la finele lui 2007, o rată a solvabilităţii între 8% şi 10%, iar alte trei, între 10% şi 12%, a menţionat Pop. Acelaşi oficial al BNR a mai arătat că cinci bănci au o solvabilitate de peste 30%, iar doisprezece bănci au acest indicator de lichiditate între 12% şi 26%. Printre vulnerabilităţile sistemului financiar autohton figurează expunerile reciproce interbancare, ponderea majoritară a capitalului străin în sistem şi faptul că primele cinci bănci deţin 56% din activele financiare, iar dacă ar fi afectate, ar induce un risc sistemic. Potrivit datelor BNR, între anii 2003 şi 2007, activele financiare din sistemul autohton au crescut ca pondere în PIB de la 37%, la 75%.