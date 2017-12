Urgența Spitalului Județean Constanța, ajutată de medici din țară

Pe timp de vară, Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța va avea sprijin din partea specialiștilor din țară. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), dr. Raed Arafat, a promis ajutor doar dacă personalul medical ce va fi detașat la Constanța va avea asigurată cazarea. ”Prin amabilitatea Universității ”Ovidius” Constanța, a rectorului interimar prof. dr. Ion Bordeianu, am obținut acordul să închiriem, cu un preț absolut modic, șase camere într-unul dintre căminele universității. Una din condiții a fost să le asigurăm medicilor și asistenților medicali ce vin să lucreze la UPU cazare și masă pe toată perioada verii. M-am angajat să fac lucrul acesta secretarului de stat dr. Arafat, în ultima videoconferință pe care am avut-o zilele trecute”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpățână. În urmă cu două zile, SCJU a trimis deja o adresă la MAI în acest sens. ”Am solicitat să ne pună la dispoziție pe perioada verii, când populația aproape că se triplează, implicit și numărul solicitărilor către UPU crește, cinci medici, pentru o tură, și pentru încă o tură - asistente medicale”, a spus managerul. Astfel că, în premieră, în aceste luni vor profesa la UPU Constanța și medici din țară, medici rezidenți și specialiști. ”Noi am prefera medici specialiști, pentru că au mai multă experiență, dar și rezidenți în ultimul an. Este un câștig pentru noi. Ne trebuia, obligatoriu, un număr sporit de personal. Este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru în UPU”, a adăugat dr. Căpățână. Managerul vrea ca și la anul UPU să fie ajutată la fel. ”Lansez un apel, personalul medical nu trebuie neapărat să fie din țară, poate fi și din apropiere. Vreau să fac lucrul ăsta pentru a ajuta populația să nu mai aștepte cu orele. Chiar dacă vor fi niște costuri în plus, poate pe perioada sezonului estival fondurile vor crește, autoritățile vor înțelege această necesitate. Este o chestiune care nu depinde de noi, este o conjunctură că ne aflăm pe malul mării”, potrivit managerului SCJU.