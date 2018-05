17:50:57 / 03 Mai 2018

MDA

ROG DETALII LA ACEASTA STIRE. SUNT CURIOS CUM AU REUSIT SA SCOATA COPILUL DIN HAZNAUA CE AVEA DIAMETRUL DE DOAR 20 CM. E UTIL SA STIM SI NOI IN ASTFEL DE CAZURI EMERGENTE CE AVEM DE FACUT. NU DE ALTCEVA DAR SUNTEM IN UNIUNEA EUROPEANA, LOCUIM CHIAR IN ZONE METROPOLITANE DAR MULTI DINTRE METROPOLITANII CONSTANTENI INCA SE CACA IN SPATELE CASEI !