Urgenţă medicală în familia lui Jon Bon Jovi

A celebrat de curând 25 de ani de căsnicie, dar cuplul format de Jon Bon Jovi şi Dorothea Hurley nu pare deloc lipsit de probleme. Rockerul american a avut parte de ceva emoţii în weekend, deoarece soţia sa a fost dusă de urgenţă la spital, după ce s-a rănit la mână în timp ce tăia o ceapă, în casa lor din New York. Destul de panicat, Jon Bon Jovi a sunat la 911 sâmbătă, în jurul orei 11.30, pentru că soţia sa sângera foarte tare. Ambulanţa a sosit în scurt timp la reşedinţa vedetei şi i-a acordat primul ajutor lui Dorothea Hurley. Se pare însă că tăietura a fost destul de serioasă, pentru că pacienta a fost dusă la Centrul Medical Beth Israel, unde a primit îngrijiri medicale, iar mai târziu s-a putut întoarce acasă.

Jon Bon Jovi şi Dorothea Hurley sunt împreună din liceu. Povestea lor de dragoste a rezistat nu numai probei timpului, dar şi a celebrităţii, rockerul fiind, ani la rând, unul dintre cei mai doriţi bărbaţi în topurile de popularitate. Acest an, însă, nu prea le prieşte celor doi. La începutul său, Jon Bon Jovi a avut de suferit şi a purtat ghips la piciorul drept, în urma unui accident misterios, iar acum, soţia sa a avut nevoie de copci la mâna dreaptă. Nici din punct de vedere financiar nu le merge bine, pentru că de un an de zile încearcă să îşi vândă casa de la New York. La început au cerut 42 de milioane de dolari, preţul fiind ulterior redus la 39 de milioane şi tot degeaba. Acum s-ar mulţumi şi cu 37,5 milioane de dolari, dar, dacă vreunul dintre ei mai păţeşte ceva la domiciliu, americanii, cum au imaginaţie bogată, or să creadă că luxoasa reşedinţă este... bântuită!