Urgenţa Spitalului Judeţean, preluată de Ministerul Sănătăţii

Indiferent de oră, urgenţa Spitalului Clinic Judeţean geme de oameni. Unii stau întinşi pe tărgi, alţii în scaune cu rotile. Unii aşteaptă să se ridice vreunul dintre pacienţii care intră la medic, ca să poată ocupa un loc pe puţinele canapele de pe hol. Sînt oameni amărîţi, chinuiţi de boli, obosiţi de atîta aşteptare. Li se explică faptul că unele dintre afecţiunile de care suferă nu constituie o urgenţă şi trebuie să aştepte sau să plece, însă bolnavii ştiu că durerile trec doar cu ajutorul medicilor, indiferent dacă sînt de familie sau specialişti. “Pentru mine, această împărţire în urgenţe şi non urgenţe este egală cu zero. Nu mă interesează că nu am fost la medicul de familie pentru că şi cei de aici sînt medici şi au datoria să ne vindece”, a spus indignată Cornelia Marin, una dintre paciente. În schimb, cadrele medicale susţin că Unitatea de Primire Urgenţe este special destinată primirii şi tratării cazurilor grave, a accidentelor, infarcturilor şi a afecţiunilor apărute în mai puţin de 24 de ore. Mai mult decît atît, medicii susţin că aglomeraţia este cauzată şi de lipsa personalului. “Nu am reuşit să optimizăm Unitatea de Primire Urgenţe. Din ianuarie vor fi deblocate posturile şi sperăm să avem mai mult personal în UPU. Este adevărat că o asistentă medicală trebuie să se ocupe şi de pacienţi şi să introducă şi datele cu internările în calculator, iar de multe ori nu există timpul necesar pentru îndeplinirea acestor două operaţiuni. De exemplu, avem doar 18 brancardieri în UPU. Poate părea mult, dar lucrează în ture şi nu fac faţă numărului mare de pacienţi. Sperăm ca această situaţie să se schimbe cît mai rapid”, a declarat managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Pentru că UPU nu a fost ridicată la standardele dorite, din ianuarie va trece, din punct de vedere financiar, în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice, ieşind de sub tutela Autorităţii de Sănătate Publică. Conducerea spitalului susţine că astfel, Unitatea de Primire Urgenţe, va beneficia de mai multe fonduri şi va putea fi modernizată. O primă încercare de a adapta Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe la standarde europene a fost montarea unor camere de supraveghre la intrările unităţii sanitare. Din păcate, acestea au deranjat şi au fost demontate. “Am fost anunţat că anumite părţi din camerele de luat vederi au fost furate. Nu ştim cine a făcut acest lucru, însă vom conecta camerele de supraveghere la un calculator şi vom începe să le folosim, pentru a preveni astfel de situaţii neplăcute”, a declarat dr. Tiberiu Ioan Tofolean.