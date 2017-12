Urgenţa, sufocată

În aceste zile, când Ambulatoriul de Specialitate nr. 1 (fosta policlinică), din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, este închis, Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) este sufocată de fel şi fel de cazuri, multe dintre ele neconstituind urgenţe medicale. Medicii însă nu au de ales şi trebuie să intervină în toate situaţiile, mai ales că bolnavii nu au unde să meargă, cel mai mare ambulatoriu de specialitate din judeţ având activitatea suspendată din cauza faptului că salariaţii au fost obligaţi să-şi ia zilele de concediu fără plată, impuse de Guvern în tot sistemul bugetar. „Policlinica este închisă până după sărbători. Unde să mă duc? Cred că am probleme cu inima, pentru că de câteva zile mă ţine ceva în piept”, spune un pacient. Un altul se plângea că are dureri abdominale şi că îi este frică să nu fie ceva grav, aşa că s-a decis să vină la urgenţă. Şi nu sunt singurele cazuri de acest gen. Bolnavii se plâng că medicii de familie sunt în concediu şi că unele clinici private sunt închise în această perioadă. „Unde să mergem? Urgenţa este singura noastră salvare”, a spus o altă pacientă, spre disperarea medicilor din UPU care reuşesc cu greu să facă faţă tuturor solicitărilor. „În patru ore am avut 42 de bolnavi. Este inuman”, a declarat medicul şef al UPU, dr. Rodica Tudoran. Se lucrează la foc continuu în toate cabinetele UPU, de la medicală, ortopedie, chirurgie şi până la camera de resuscitare. Cadrele medicale, care în mod normal ar fi trebuit să fie în concediu fără plată, au fost nevoite să vină la muncă, în contextul în care cel mai mare ambulatoriu a fost închis până la începutul lunii ianuarie 2010. “Cei mai mulţi medici au venit la spital să-şi vadă pacienţii, chiar dacă în mod normal erau în concediu fără plată”, a declarat purtătorul de cuvânt al SCJU, dr. Florian Stoian.