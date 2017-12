Uriașele incendii de vegetație din Canada readuc în discuție încălzirea globală

Uriașele incendii de vegetație care au mistuit 1.600 de kilometri pătrați de pădure din Canada, nemaivăzute până acum în această zonă a globului, ar putea avea drept cauză încălzirea climatică, scriu francetvinfo.fr și slate.fr. Deși vestul Canadei este obișnuit cu incendiile de pădure, cel înregistrat în prezent este excepțional, putându-se stabili o legătură între aceste incendii și încălzirea climatică. "Dacă ne uităm la hartă, vedem marcată cu roșu o zonă anormal de caldă în vestul Canadei, cu 20 de grade mai mult decât de obicei în provincia Alberta. S-a ajuns la 30 de grade, incredibil pentru acest anotimp", arată ziaristul Nicolas Chateauneuf.

Clima se încălzește mai rapid în regiunile din extremul nord. "În acest an încălzirea este accentuată de fenomenul El Nino. Solul este mai puțin umed, vegetația este foarte uscată și mercurul urcă în termometre. În ultimele zile s-a adăugat vântul, așa încât s-au întrunit toate condițiile pentru declanșarea incendiului. Coloanele de fum sunt vizibile și din spațiu...Oamenii de știință au avertizat că suprafața de pădure arsă s-a dublat în ultimii 40 de ani și ar urma să crească tot de două ori în următorii 50 - 100 de ani", comentează ziaristul. Incendiul a mistuit o mare parte din Fort McMurray din provincia Alberta - oraș de graniță unde își desfășoară activitatea companii de exploatare a nisipurilor bituminoase. Catastrofa poate deveni una dintre cele mai costisitoare din Canada, necesitând evacuarea tuturor locuitorilor orașului, aproape 88.000 de persoane. Guvernul provinciei Alberta a anunțat că focul a ars 200.000 de hectare de teren, de circa 20 de ori mai mult decât suprafața Parisului, iar situația s-ar putea agrava. Incendiile fac parte din ecosistemul boreal, însă ceea ce se întâmplă în prezent nu are nimic normal. O asociere de factori - printre care o gestionare defectuoasă a resurselor forestiere, o extindere rapidă a zonei urbane în mediul înconjurător, vremea, El Nino înregistrând recorduri de intensitate și o schimbare climatică antropică - a transformat incendiul într-o tragedie care nu s-a încheiat încă. Ultimul factor, încălzirea climatică, a declanșat un val de comentarii. "Toți am contribuit la acest infern", spunea Elisabeth Kolbert în New Yorker.

Dacă există incertitudini printre cei care încearcă să pună capăt incendiului din Alberta, câteva lucruri sunt sigure, menționează slate.fr. De mulți ani experții avertizează în privința evoluției pădurilor din regiune, modificare susceptibilă să ducă la "incendii catastrofale". În pădurea boreală, când începe să se topească zăpada, apar desișuri uscate, perfecte pentru declanșarea de incendii - din acest motiv primăvara marchează începutul sezonului de incendii de pădure. Seceta, temperaturile mai calde ca oricând și un strat de zăpadă foarte subțire -simptome ale schimbărilor climatice în Canada boreală - au constituit probabil tot atâtea circumstanțe agravante. "Acest incendiu se potrivește cu ceea ce așteptăm în materie de efecte ale schimbării climatice antropice asupra regimului nostru natural de incendii", arată Mike Flannigan de la Universitatea Alberta. "Faptul că anotimpul incendiilor a venit atât de devreme în nordul provinciei Alberta ține probabil de un eveniment climatic - fenomenul fiind legat foarte probabil de temperaturile extrem de ridicate, o umiditate foarte scăzută, precipitații foarte slabe... Este un dezastru, dar un dezastru foarte legat de criza mondială a climei", spunea la începutul lunii mai Elisabeth May, președintă a Partidului Ecologist canadian.

Poziția reprezentantei ecologiste a declanșat dezaprobarea premierului Justin Trudeau. "Odată cu schimbările climatice vor exista tot felul de fenomene extreme... Dar a stabili o legătură directă între orice incendiu sau inundație și schimbările climatice înseamnă a merge puțin prea departe și nu servește obligatoriu la dezbaterile pe care trebuie să le avem pe această temă", a spus el la o conferință de presă. Robert Way, climatolog la Universitatea din Ottawa, apreciază că Trudeau a ratat ocazia să explice legătura dintre incendiile de pădure boreală și schimbarea climatică, într-un moment când toți canadienii l-ar fi ascultat.

Fort McMurray ar putea fi urmat în viitor de alte orașe: San Diego, Colorado Springs în Colorado, San Antonio, Austin în Texas, San Bernardino în California, Anchorage în Alaska, toate susceptibile să fie scena unui superincendiu în următoarele decenii, în condițiile în care schimbările climatice și alți factori umani vor accentua riscul. Această amenințare nu trebuie ignorată, conchide slate.fr.