Urmărit în trafic, bătut și înjunghiat!

06:26:55 / 25 Septembrie 2014

socat

Simplu, asta-i tara in care exponentii, beneficiarii si imbuibatii partidului comunist, condamna comunismul, tara in care ofiterii sub acoperire sunt formatori de opinie, deontologi si onesti, oameni de afaceri, tara in care politistii sunt deja prea multi si prea inruditi cu infractorii, insa unde-i tara noastra a celor onesti, a celor care trudesc sa hraneasca si sa educe generatiile urmatoare? Poate undeva prin strainatate, diaspora, dar o diaspora care-i voteaza tot pe ticalosii astia!