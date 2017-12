Urmărită pentru complicitate la omor, găsită pe litoral

Încercarea unei sucevence de a scăpa de pedeapsă, după ce a fost complice la un omor, a eşuat, duminică, în ziua în care femeia a fost descoperită de poliţiştii constănţeni în zona Satului de Vacanţă din staţiunea Mamaia. Oamenii legii spun că Mihaela Marcu, de 40 de ani, din Gura Humorului, era dată în urmărire generală de autorităţile sucevene de aproape o săptămînă, pe numele ei fiind emis de Tribunalul Suceava un mandat de arestare preventivă, în lipsă, pentru o perioadă de 30 de zile, sub acuzaţia de complicitate la omor calificat. Fapta pe care femeia a încercat să o acopere şi să-şi salveze pielea s-a petrecut anul acesta, în noaptea de 12 spre 13 aprilie, în localitatea Gura Humorului, din judeţul Suceava. La acea dată, suceveanca i-a fost complice lui Fănel Varga la uciderea unui localnic, Nicolae Tiron. Potrivit purtătorului de cuvînt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava, insp. George Gabriel Panţîru, atît victima, cît şi agresorul şi complicele fac parte din rîndul persoanelor fără adăpost. În seara crimei, cei trei s-au luat la ceartă şi, într-un exces de furie, Fănel Varga a pus mîna pe o piatră şi l-a lovit pe Nicolae Tiron în cap, de mai multe ori, pînă l-a omorît. Totul s-a petrecut sub ochii femeii, care apoi l-a ajutat pe ucigaş să ascundă urmele. Ei au plănuit să îngroape cadavrul pe malul pîrîului Humor şi, odată cu acesta, şi secretul morţii bărbatului. Totul s-a năruit atunci cînd trupul neînsufleţit al bărbatului a fost găsit de un localnic. Poliţiştii suceveni au efectuat cercetări şi au reuşit să ajungă la faptaş. Fănel Varga a fost prins şi condamnat, însă complicea sa a reuşit să fugă din oraş, ajungînd la sute de km depărtare. Trecutul a prins-o din urmă pe femeie atunci cînd o patrulă din cadrul Secţiei 2 Poliţie a dat peste ea din întîmplare şi a legitimat-o din cu totul alte motive. Femeia a fost găsită împreună cu un bărbat, pe malul Lacului Tăbăcărie, în timp ce se cinsteau cu mai multe sticle de alcool. Cînd i s-a cerut să se legitimeze, femeia a spus că nu are actele de identitate la ea şi că trăieşte în Constanţa de cîţiva ani, fără să aibă o locuinţă, de multe ori dormind sub cerul liber. Deşi femeia şi-a construit imaginea cu grijă, astfel încît să nu stîrnească bănuieli, probabil că alcoolul pe care îl consumase a trădat-o şi, pînă la urmă, şi-a dat numele real. Poliţiştii i-au verificat identitatea şi au descoperit întreaga poveste. Mihaela Marcu a fost încarcerată în arestul IPJ Constanţa, de unde a fost preluată, ieri, de poliţiştii suceveni.