Urmăriţi prinşi de poliţiştii constănţeni

Poliţiştii constănţeni au prins, în ultimele zile, şase persoane date în urmărire generală pentru că se sustrăgeau executării pedepselor cu închisoarea. Oamenii legii au depistat un tânăr de 27 de ani, din Constanţa, care se ascundea în Bucureşti, acesta fiind condamnat anul trecut la trei ani şi şase luni de închisoare pentru furt calificat şi infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere. Cristian Adrian Z. a fost prins de lucrătorii Serviciului Investigaţii Criminale în urma unei acţiuni derulate în Capitală, în colaborare cu Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă. Poliţiştii constănţeni au mai reţinut şi încarcerat în arestul inspectoratului patru tineri din municipiul Constanţa, condamnaţi la câte patru ani de închisoare pentru aderare la un grup infracţional organizat şi comiterea unor fraude informatice. Cristian P., de 24 de ani, Valentin C., de 23 de ani, Andrei C., de 27 de ani şi Raul C., de 25 de ani au fost condamnaţi de magistraţii Tribunalului Bucureşti pe 11 martie. Poliţiştii din Medgidia au prins un bărbat de 34 de ani, din comuna Ciurea, judeţul Iaşi, pe numele căruia Judecătoria Medgidia a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe data de 7 martie.