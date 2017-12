Următoarea audiere a lui Strauss-Kahn, amânată

Următoarea audiere a lui Dominique Strauss-Kahn în faţa justiţiei americane, programată iniţial pentru 18 iulie, a fost amânată pentru 1 august, au anunţat, luni, procuratura din New York şi avocaţii fostului director FMI. ”Sperăm că până atunci, procurorul va lua decizia necesară de a renunţa la acuzaţiile împotriva lui Struass-Kahn”, au afirmat, într-un comunicat, avocaţii Benjamin Brafman şi William Taylor. Procurorul Cyrus Vance a confirmat amânarea audierii, precizând că ancheta în acest caz continuă.

Fostul director FMI urma să compară la 18 iulie în faţa tribunalului penal din Manhattan, el fiind vizat de şapte capete de acuzare, printre care sechestrare de persoană şi tentativă de viol. DSK este cercetat în continuare pentru agresiune sexuală, în baza depoziţiei unei cameriste originare din Guineea, care a afirmat că acesta a violat-o în apartamentul lui de la hotelul Sofitel din New York, în data de 14 mai. ”Scopul amânării audierii este să permită celor două părţi să-şi continue ancheta în acest caz”, a precizat procuratura din New York, fără a oferi alte detalii. La începutul lunii iulie, justiţia a decis suspendarea măsurii de consemnare la domiciliu a lui DSK iar ulterior, credibilitatea reclamantei a fost pusă sub semnul întrebării.