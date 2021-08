Următorul pas în cariera lui Leo Messi după Copa America

Lionel Messi a câștigat primul trofeu major cu Argentina, după ce „pumele” au învins-o pe Brazilia (1-0) în finala Copei America. Messi a fost desemnat jucătorul turneului în care a marcat 4 goluri și a furnizat 5 assist-uri.

Căpitanul Argentinei a dovedit că este nu doar un sportiv desăvârșit, ci a făcut și dovada unui caracter deosebit. După ultimul fluier al finalei care s-a disputat pe „Maracana” braziliană, învingătorii au celebrat în fața fanilor până când Rodrigo De Paul a încercat să dea tonul unui cântec menit să-i provoace pe fanii echipei gazdă. În acel moment, Messi a spus de două ori "nu", făcându-le semn colegilor să se oprească. Coechipierii au încetat imediat.

„Mult respect, Messi! Priviți momentul în care De Paul încearcă să dea tonul unui cântec care să-i ofenseze pe brazilieni. Omul ăsta a refuzat, pur și simplu, și a întrerupt scandarea", au scris brazilienii de la TNT Sports.

A impresionat și spiritul de sacrificiu al căpitanului. La conferința de presă de după meciul cu Brazilia, selecționerul Argentinei a dezvăluit că Leo a jucat accidentat în marea finală, după numeroasele faulturi dure suferite în timpul semifinalei cu Columbia. „Dacă ați ști cum a jucat, l-ați iubi mai mult. Nu puteam face asta fără el, chiar dacă nu a fost 100% apt de joc nici acum și nici în meciul precedent. Chiar dacă câștigam sau nu, el continuă să fie cel mai bun din istorie, nu are nevoie să câștige un titlu ca să demonstreze asta”, a spus Lionel Scaloni.

Are timp să cântărească ofertele

„Încă nu realizăm că suntem campioni, ceea ce am realizat! Cred că a fost un meci care va rămâne în istorie, nu doar pentru că am câștigat Copa America, ci și pentru că am învins Brazilia la ei acasă!”, a declarat Messi, care este jucător liber de la 1 iulie 2021, de când i-a expirat contractul cu FC Barcelona. Acum, el are câteva zile libere să cântărească toate ofertele.

Care va fi următorul pas în carieră? Catalanii doresc să semneze o nouă înțelegere, dar pe fir au intrat și Paris Saint-Germain sau Manchester City.

Cele mai multe indicii duc tot spre FC Barcelona, clubul care l-a legitimat pe când avea 13 ani. În ultimele zile, pe conturile de socializare ale clubului catalan au fost postate numeroase imagini foto și video cu Messi, printre care și o declarație făcută de acesta în trecut: „Sunt foarte bine aici la Barca și mi-ar plăcea să rămân aici pentru totdeauna!".

Potrivit presei iberice, clubul și tatăl lui Leo (care îi este și impresar) au ajuns la un acord pentru un nou contract, care urmează să fie oficializat în zilele următoare. De asemenea, LaLiga l-ar fi înregistrat deja pe argentinian, după ce clubul a prezentat garanții referitoarea la limitarea fondului de salarii.

În zilele următoare, mai mulți jucători cu contracte mari ar urma să fie cedați la alte echipe, pe lângă plecările înregistrate deja: Junior Firpo a fost vândut la Leeds pentru 15 milioane de euro, Jean Clair Todibo a plecat la Nice contra sumei de 8,5 milioane de euro, Konrad de la Fuente s-a transferat la Olympique Marseille pentru 3,5 milioane de euro, Carles Alena a fost vândut la Getafe pentru 5 milioane de euro, iar Francisco Trincao a fost împrumutat la Wolverhampton.

„Ne-a făcut să plângem de bucurie”

„Toți suntem fericiți pentru el (n.r. pentru Lionel Messi). Toți catalanii, toată Barcelona, toată Catalonia și întreaga lume a fotbalului este bucuroasă pentru că Leo a câștigat Copa America. E încântător să vedem cel mai bun fotbalist din istorie fiind atât de emoționat după ce câștigă un trofeu. Ne-a făcut să plângem de bucurie", a declarat Joan Laporta, președintele lui FC Barcelona.

Jurnalistul Fabrizio Romano, recunoscut pentru veridicitatea știrilor pe care le transmite, a scris că Leo Messi va continua sigur cu FC Barcelona. Cel puțin, acestea sunt informațiile în acest moment. Situația se poate schimba, pentru că argentinianul este la fel de căutat de către giganții Europei.