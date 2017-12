Urmează falimente majore în sistemul bancar?

Sistemul bancar va resimţi în semestrul al doilea o presiune mai mare din cauza creditelor neperformante, în contextul în care multe societăţi şi-au consumat rezervele, iar falimentele majore nu vor întîrzia să apară, a declarat preşedintele UniCredit Ţiriac Bank, Răsvan Radu. „Dacă ne uităm în prima jumătate a anului, nu au existat falimente majore, ceea ce înseamnă că, pe măsură ce înaintăm în criză, acestea trebuie să apară”, a afirmat Radu. El anticipează că provizioanele pentru întreg sistemul bancar vor creşte în semestrul al doilea, chiar mai accelerat decît în prima jumătate din 2009. Totodată, Radu a precizat că UniCredit Ţiriac Bank nu are nevoie de majorări suplimentare de capital, chiar şi în scenariul cel mai nefavorabil luat în calcul de Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Mondială pentru testele de stress. Oficialul UniCredit Ţiriac Bank a arătat că sectoarele care sînt mai puţin afectate de criza actuală sînt cel farmaceutic, cel alimentar în general şi segmentul de băuturi. „În mod clar văd revenirea creşterii economice legată de exporturi şi cred că acesta va fi declanşatorul reluării evoluţiei economice pe un trend pozitiv, în contextul în care statele din UE vor ieşi din criză înaintea României”, consideră preşedintele UniCredit Ţiriac Bank. În ceea ce priveşte situaţia UniCredit Ţiriac Bank, Radu a precizat că banca a parcurs un proces prin care a modificat structura organizaţională pentru îmbunătăţirea acesteia. „Am urmărit două priorităţi în îmbunătăţirea structurii operaţionale. Prima este apropierea de client, unde am vizat în special creşterea calităţii produselor şi reducerea numărului de niveluri ale procesului decizional în relaţia cu clientul, tocmai pentru a diminua timpul de răspuns. Cea de-a doua prioritate este creşterea eficienţei operaţiunilor şi în cadrul acesteia, de exemplu, am redus documentaţia necesară”, a explicat preşedintele UniCredit. UniCredit Ţiriac Bank face parte din reţeaua celui mai mare grup din Europa Centrală şi de Est, UniCredit Group.