Urmează restructurarea angajaţilor TESA

Peste 1.600 de posturi au fost reduse prin reorganizarea Ministerului Sănătăţii (MS) şi a instituţiilor subordonate, dintre care 638 sunt posturi ocupate, iar din septembrie, după intrarea în vigoare a normativelor de personal ar urma restructurarea a câtorva mii de angajaţi TESA din spitale. În urma reorganizării MS şi a instituţiilor subordonate, din 9.920 de posturi au fost reduse 1.621. Din acestea, 983 erau vacante şi 638 ocupate, a declarat, ieri, ministrul Sănătăţii, Attila Cseke. Economiile bugetare prin reducerea posturilor ocupate sunt de aprox. 7.708.000 lei. În primăvară, demnitarul a dispus reducerea funcţiilor de conducere din spitale. Astfel, au fost desfiinţate 577 funcţii de conducere, economia fiind de peste un milion de lei pe lună, a declarat purtătorul de cuvânt din MS, Oana Grigore. În plus, din septembrie, va intra în vigoare noul normativ de personal. Acesta ar putea duce la alte disponibilizări în spitalele preluate de către autorităţile locale. Este vorba despre angajaţii TESA care sunt în anumite unităţi în număr mult prea mare, a mai spus ministrul Cseke Attila. Normativul va avea ca efect reducerea unui număr de 2.115 de persoane din categoria TESA în unităţile sanitare unde există excedent de personal faţă de normativul din prezentul proiect. „Nu mai putem susţine un normativ de personal administrativ umflat. Trebuie să eficientizăm activitatea unităţilor sanitare. Am făcut o analiză asupra situaţiei la zi din spitale şi am constatat că unităţi sanitare similare ca structură şi adresabilitate funcţionează cu număr diferit de angajaţi TESA”, spunea ministrul Sănătăţii.