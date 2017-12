Urmează un an greu

Profesorul Alexandru Athanasiu, fost ministru al Muncii, a fost invitat joi seară la o emisiune televizată. Cu acest prilej, el a apreciat că 2012 va fi un an dificil şi, din acest motiv, bine ar fi să nu mai mandatăm impostori care să ne conducă destinele: \"Dacă vom mai mandata lacomi şi hoţi care să ne golească buzunarele, să nu ne plângem că o ducem tot mai rău\". Athanasiu a apreciat că, pentru \"binele ţării\", fiecare cetăţean trebuie să fie implicat: \"Va fi un an dificil. Eu am un singur îndemn. Cred că binele ţării e binele la care trebuie să fie fiecare cetăţean implicat. Să nu mai aşteptăm de la unii că fac şi pentru noi\". Invitat, de asemenea, în platou, a fost şi europarlamentarul PNL Norica Nicolai. În opinia Noricăi Nicolai, mai bine ne-ar fi fără guverm decât cu. Ea este de părere că, în următorul an, până la alegeri, ar fi bine ca România să funcţioneze ca statul belgian, care nu a avut guvern mai bine de doi ani: \"Ar fi minunat să funcţionăm ca Belgia. Doi ani jumate fără Guvern. Cu un guvern demisionar care doar să administreze şi să nu facă ceva ce va fi foarte greu de îndreptat\". Nu de alta, însă ea consideră că erorile guvernanţilor ne vor costa mult pentru a le corecta.