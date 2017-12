Ursoi: „Am încercat să îmi apăr familia!”

Tribunalul Constanţa a respins, ieri după-amiază, recursul formulat de Marius Iulian Ursoi împotriva deciziei magistraţilor de a-l aresta 29 de zile pentru comiterea a trei infracţiuni de loviri şi alte violenţe şi pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Sedinţa de judecată a început cu o cerere a avocatei lui Ursoi, Aurica Grigorescu, care a cerut completului de judecată anexarea la dosar a plângerii formulate de soţia lui Ursoi împotriva poliţistei agresate, dar şi o caracterizare a clientului ei de la locul său muncă. Marius Iulian Ursoi a dorit să declare în faţa judecătorilor varianta sa în legătură cu incidentul. El a spus că a fost sunat de soţia lui, care i-a comunicat că a fost bătută de doi bărbaţi. Ursoi i-a spus soţiei să îi urmărească pe aceştia până ajunge el. „M-am întâlnit cu soţia mea şi am văzut că îi curge sânge din ureche şi de la un picior. M-am dus la cei doi bărbaţi şi l-am întrebat pe cel indicat de soţia mea de ce a agresat-o. În acel moment am fost lovit de celălalt bărbat cu pumnul în ceafă. Atunci am ripostat, de frică, văzând ce s-a întâmplat cu soţia mea şi m-am îmbrâncit cu cei doi. Am căzut la pământ, iar femeia care îi însoţea mi-a sărit în spate şi a lăsat copilul la o distanţă de aproape doi metri. În timp ce mă ridicam, soţul femeii s-a dezechilibrat şi a răsturnat căruciorul. Le-am spus să înceteze şi, împreună cu femeia, am pus copilul în cărucior, după care mi-am luat soţia şi am dus-o la spital”, a declarat Marius Ursoi. El a recunoscut că este vinovat, însă a adăugat că a încercat să îşi apere familia. Avocata lui Ursoi a adăugat că va face o plângere penală împotriva poliţistei pentru abuz în serviciu. În încheiere, procurorul de caz a subliniat faptul că Ursoi a fost găsit într-un bar de poliţişti, cu toate că acesta a declarat că nu a aşteptat poliţia pentru că şi-a dus soţia la spital.

INCIDENTUL Luni seara, o poliţistă şi soţul ei îşi plimbau cu căruciorul copilul de o lună şi jumătate. Ei erau însoţiţi de finii lor. La un moment dat, şoferiţa unei maşini parcate a blocat, cu portierele, accesul pe trotuar. Între femeia aflată la volan, soţia lui Ursoi, şi părinţii micuţului a avut loc o altercaţie. Şoferiţa şi-a sunat soţul şi i-a cerut ajutorul. Conform anchetatorilor, Ursoi a venit însoţit de doi indivizi şi i-a luat la bătaie pe părinţii copilului şi pe finii acestora. Mai mult, martorii au declarat că Ursoi a răsturnat căruciorul şi bebeluşul a căzut cu capul de asfalt.