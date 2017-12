Ursoi, “Cristel” şi Vasea, acuzaţi că au incendiat un autoturism Audi

În urmă cu cîteva săptămîni un grup de renumiţi interlopi constănţeni, printre care celebrii fraţi Vasea, Cristian Gherghişan şi Iulian Ursoi, luau cu asalt hotelul Flora din staţiunea Mamaia, devastînd intrarea în clădire şi distrugînd mobilierul din holul recepţiei. Prestaţia deplorabilă a poliţiştilor din Constanţa a culminat cu decizia de lăsare în libertate a agresorilor pe motiv că „nu reprezintă pericol social”. Nu a trecut mult şi se pare că gruparea de infractori şi-a reluat vechile obiceiuri. Ieri dimineaţă, în jurul orei 4.00, Sorin Papaiani, din Constanţa, şi-a găsit autotuismul în flăcări. „Nu dormeam acasă deoarece noi renovăm casa şi eram la un prieten din apropiere. La un moment dat am auzit zarvă mare şi cînd am coborît mi-am văzut maşina arzînd. Incendiul a fost stins de pompieri”, a spus Papaiani. Autoturismul tînărului, o limuzină Audi A6, s-a ales cu tot habitaclul distrus de flăcări. Proprietarul susţine că incendiul nu a fost cauzat de vreo defecţiune ci de o mînă criminală. „I-am făcut revizia de curînd. I-am făcut îmbunătăţiri de peste 2.000 de euro, nu avea cum să se aprindă de la vreo defecţiune. Sînt sigur că cel care a făcut asta este Ursoi. În urmă cu cîteva luni m-a ameninţat că îmi dă foc la casă şi la maşină”, a adăugat Sorin Papaiani. El mai spune că un alt prieten de-al său şi-a găsit maşina în flăcări după ce a fost ameninţat de Ursoi, “Cristel” şi fraţii Vasea. „Nici atunci, nici la Flora şi nici acum nu s-a făcut şi nu o să se facă nimic. În felul acesta nu va mai fi mult pînă această bandă de infractori va omorî oameni în plină stradă şi nimeni nu o să îi deranjeze. Ştiu sigur că şeful Poliţiei Municipiului Constanţa, cms şef Radu Ungureanu a luat şpagă de la fraţii Vasea 20.000 de euro”, a mai spus proprietarul maşinii incendiate. Poliţiştii constănţeni spun că în apropierea autoturismului a fost descoperit un ciocan utilizat în mijloacele de transport în comun pentru spart geamul în caz de urgenţă.” Papaiani, în declaraţia depusă la Secţia 2, nu specifică nimic despre Ursoi sau că ar şti cine este incendiatorul. Momentan nici nu ştim sigur dacă maşina a fost incendiată sau nu, vom vedea la finalizarea cercetărilor”, a declarat şeful Poliţiei Municipiului Constanţa. Nici pompierii militari nu finalizaseră cercetările ieri după amiază, neputînd preciza dacă incendiul a fost provocat intenţionat sau s-a datorat unui scurtcircuit. Referitor la acuzaţiile care i-au fost aduse, cms şef Radu Ungureanu spune:” Papaiani n-ar decît să declare ce vrea. Dacă ştie aşa de sigur că am luat şpagă să aducă dovezi. A fost cumva de faţă cînd am luat banii? Sincer să fiu, eu n–am auzit niciodată de acest Sorin Papaiani”.