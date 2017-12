Uruguay brevetează o băutură anti-mahmureală

Uruguay, cel mai mare consumator mondial de whisky pe cap de locuitor, promovează, în baruri şi discoteci, o băutură inventată în ţară şi considerată antidotul perfect împotriva mahmurelii. Produsul, comercializat sub numele de Out Alcohol, promite eliminarea din sânge a alcoolului ingerat, în decurs de cel mult două ore. ”Imediat ce produsul intră în contact cu sângele, începe să elimine alcoolul, având în vedere că accelerează metabolismul şi face să fie eliminat mai uşor prin urină”, a declarat Tabaré Burgueńo, preşedintele firmei de îmbuteliere Serrana, responsabilă cu fabricarea băuturii Out Alcohol.

Formula ”miraculoasă” a acestui produs nu diferă mult de cea a oricărei băuturi răcoritoare: apă, zahăr, suc concentrat de lămâie, fructoză, benzoat şi coloranţi. Tabaré Burqueńo insistă, însă, că nu este vorba de un produs care să păcălească etilometrul la controalele Poliţiei, ci doreşte să fie prietenul tuturor celor care beau şi care a doua zi nu vor să aibă capul greu.