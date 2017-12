„Urzeala Tronurilor“ ratează cursa pentru premiile Emmy 2017

Faptul că premiera sezonului 7 al serialului-fenomen ”Urzeala Tronurilor”, seria cu cele mai multe nominalizări la premiile Emmy și câștigătoarea premiului Emmy pentru cel mai bun serial dramatic (2015), va avea loc în vară anunță o... zguduire inevitabilă în categoria de top a premiilor. Deși momentan votanții încă digeră nominalizările la premiile Emmy 2016, deja există vești mari pentru decernarea premiilor de anul viitor. Luni s-a anunțat că premiera noului sezon din ”Urzeala Tronurilor” va avea loc în vară, ceea ce înseamnă că serialul nu va putea participa la premiile Emmy în 2017, potrivit ”Hollywood Reporter”. HBO a confirmat că premiera nu va avea loc decât în vara următoare, ceea ce semnifică faptul că serialul, cel mai nominalizat proiect televizat și câștigător ce a dominat cursa pentru cel mai bun serial dramatic, va lua pauză de la glorie timp de un an. Nu a fost anunțată nicio dată oficială de lansare, dar difuzarea serialului abia se încadra în intervalul eligibil pentru participarea la Emmy. Pentru a concura în acest an, șase episoade dintr-o serie dramatică sau de comedie trebuiau difuzate între 1 iunie 2015 și 31 mai 2016. Al șaselea episod al seriei nominalizat la premii a fost difuzat pe 29 mai.

”Urzeala Tronurilor” s-a dovedit a fi veșnicul favorit printre votanți. Serialul formidabil a primit un total de 23 de nominalizări în acest an, iar pe locul secund se află ”The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”, produs de FX (22 nominalizări), apoi ”Fargo” (18 nominalizări), care nici măcar nu participă în cursa pentru cel mai bun serial dramatic. Amânarea premierei unui serial nu este ceva rar întâlnit, dar absența de la premiile Emmy este. Chiar și când negocierile contractului pentru al cincilea sezon din ”Mad Men” au stagnat, iar show-ul produs de AMC nu a mai fost difuzat timp de un an și șase luni, serialul dramatic nu a ratat niciun an de eligibilitate pentru participarea la premiile Emmy. Absența dramei produse de HBO de la premiile Emmy 2017 vine în timpul unei schimbări majore în categoria principală. Sfârșitul serialului ”'Mad Men” în 2015, iar ”Orange Is the New Black” aparent nemafiind una dintre favoritele votanților, lasă două locuri disponibile în acest an, ocupate de drama americană ”Mr. Robot” și, pentru prima oară nominalizat, serialul ”The Americans”, produs de FX. Printre nominalizările obţinute de serialul ”Game of Thrones” la premiile Emmy din acest an se numără cele pentru actor şi actriţă în rol secundar. Actorii din serie care au fost nominalizaţi sunt Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headley, Emilia Clarke şi Maisie Williams. Totodată, doi dintre scenariştii seriei au fost nominalizaţi: David Benioff şi D.B. Weiss.

”Urzeala Tronurilor”, premiat cu Emmy şi bazat pe romanele lui George R.R. Martin, a fost cel mai piratat serial de televiziune din anul 2015, cu aproximativ 14,4 milioane de downloadări ilegale, conform variety.com. Încă de la lansare, ”Urzeala Tronurilor” a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. Anul trecut, a fost cel mai căutat produs de televiziune de pe motorul de căutare Google şi cel mai dezbătut serial pe conturile reţelei de socializare Facebook din Statele Unite.