US Air Force sare în ajutorul piloţilor săi de drone surmenaţi din cauza campaniei contra SI

Forţele aeriene americane au anunţat ieri o serie de măsuri în vederea consolidării efectivelor de piloţi de drone, surmenaţi de un program de lucru intens, din cauza campaniei aeriene din Irak şi Siria, relatează AFP. Aceşti piloţi se află într-o situaţie de "stres notabil, din cauza unui ritm neîncetat de activitate", a subliniat secretarul US Air Force Deborah Lee James într-o conferinţă de presă, alături de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene generalul Mark Welsh. Ei muncesc şase zile pe săptămână, câte 13 sau 14 ore pe zi, a spus ea. Ei însumează în medie 900 până la 1.100 de ore de "zbor" pe an, faţă de 200-300 de ore de zbor cât efectuează un pilot. În plus, mulţi dintre ei se apropie de finalul contractului, ceea ce riscă să complice şi mai mult situaţia, a declarat ea. Cu scopul de a face faţă situaţiei, US Air Force a decis să mobilizeze resurse din Garda Naţională şi din rândul rezerviştilor. Astfel, intenţionează să recheme piloţi plecaţi la alte unităţi şi să-i păstreze mai mult timp pe cei aflaţi în prezent în post. Armata Aerului a decis, de asemenea, creşterea imediată a valorii primei de zbor pentru piloţii care-şi prelungesc serviciul şi aşteaptă alte măsuri de stimulare financiară, care se află în pregătire. Prima este cuprinsă între 650 şi 1.500 de dolari, potrivit datelor furnizate de generalul Welsh.Piloţii de drone efectuează operaţiuni de recunoaştere sau atacuri în lume de pe teritoriul Statelor Unite - în special în Irak şi Siria, în războiul împotriva organizaţiei jihadiste Statul Islamic (SI). Lansarea ofensivei contra SI în vara lui 2014 a perturbat planurile US Air Force, care prevedea în bugetul său pe 2015 să reducă numărul avioanelor fără pilot implicate în operaţiuni, a declarat generalul Welsh.