„Usain Bolt Documentary” va fi promovat la Berlinala 2016

Un clip de promovare a filmului „Usain Bolt Documentary”, regizat de Benjamin şi Gabe Turner şi produs de Fulwell 73, va fi prezentat de compania de vânzări Independent Film Sales la Festivalul de la Berlin, care va avea loc în perioada 11 - 21 februarie 2016. Documentarul, care are un titlu provizoriu, îl prezintă pe Bolt, atletul medaliat de şase ori cu aur la Jocurile Olimpice din anul 2014, şi va conţine filmări realizate de-a lungul vieţii şi carierei acestuia. Benjamin şi Gabe Turner au filmat în Jamaica, în luna mai a acestui an, iar în ianuarie 2016 se vor întoarce pentru a realiza cadre suplimentare, înainte de a-l urma pe sportivul în vârstă de 29 de ani la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, care vor avea loc în luna august, unde Bolt încearcă să câştige medalii de aur la trei probe. În plus, echipa de producţie, condusă de Leo Pearlman, a cumpărat drepturile de a folosi imaginile oficiale de la evenimentul din Brazilia şi plănuiește să îl urmărească pe Bolt până în 2017, când atletul şi-a anunțat retragerea. „Cred că ei, regizorii, sunt oamenii potriviţi care să capteze călătoria mea la Rio din 2016”, a declarat Usain Bolt.

Benjamin şi Gabe Turner au mai colaborat cu Pearlman la documentarul despre echipa de fotbal Manchester United „The Class of 92” (2013) şi la filmul-concert ”One Direction: A Year in the Making” (2011), care a avut încasări de 63 de milioane de dolari în întreaga lume. Proiectul cinematografic este finanţat de The Doyen Group şi Fulwell 73, iar producători executivi sunt Doyen Group, PACE Sports Management şi UB Management.

