“Use Somebody”, un blestem pentru trupa Kings of Leon

Hitul “Use Somebody” al trupei Kings of Leon, scris de solistul Caleb Followill după ce se certase cu colegii săi de trupă, în urma unei beţii, a devenit un cântec pe care toţi cei din formaţie îl urăsc. Acesta a compus cântecul după piesa “Up Where We Belong” a lui Joe Cocker, în timpul unei probe de sunet în Scoţia, iar în prezent, hitul este nominalizat la patru premii Grammy, după ce, anul acesta, a devenit unul dintre cele mai de succes single-uri. “Avusesem o noapte grea de beţie...”, îşi aminteşte Caleb Followill. “Ne certasem cu toţii, iar a doua zi, la proba de sunet, nimeni nu se mai privea în ochi. Am început să interpretez acea melodie... Apoi am fredonat: . Acestea au fost scuzele mele”, a declarat solistul trupei.

Caleb Followill recunoaşte fapul că ceilalţi colegi de trupă, care toţi îi sunt rude, au fost nevoiţi să-l convingă să includă piesa, care mai apoi a devenit un hit, pe albumul “Only by the Night” al formaţiei. “Eram ruşinat de cântec. Credeam că e siropos”, a adăugat Caleb. “Iar când l-am terminat, am spus . Dar tuturor le-a plăcut”. Din cauza succesului de care se bucură piesa, toţi cei din trupă au ajuns să o urască. “Înainte de a fi pe toate posturile de radio, la fiecare cinci secunde, credeam că era un cântec bun, dar acum este greu să-ţi placă după ce îl auzi de 90 de ori pe zi”, este de părere Jared Followill.