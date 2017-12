Usher a devenit tată pentru a doua oară

Cîntăreţul american şi soţia lui, Tameka Foster, au devenit, miercuri, părinţi pentru a doua oară. Tameka Foster a dat naştere celui de-al doilea fiu al cuplului, însă numele acestuia nu a fost făcut public. Usher şi Tameka Foster s-au căsătorit în august 2007 şi mai au un băieţel, Raymond V, care a împlinit recent un an. Usher, în vîrstă de 29 de ani, a fost descoperit la un concurs de talente, pe cînd avea 13 ani şi de atunci a lansat pe piaţă cinci albume. A jucat în seriale de televiziune şi filme, precum ”Şcoala sub teroare”, ”O fată minunată” şi ”In The Mix”. La sfîrşitul lui 2007, Usher a lansat continuarea albumului ”Confessions”, premiat cu mai multe discuri de platină.