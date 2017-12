Usher divorţează

După o căsătorie de numai doi ani, din care însă au rezultat deja doi copii, cîntăreţul american Usher a decis să divorţeze de Tameka Foster. Cei doi s-au căsătorit în 2007 şi au doi băieţi, Usher Raymond V, în vîrstă de 18 luni şi Naviyd, de şase luni. Potrivit revistei „In Touche Weekly”, Usher şi soţia sa locuiau separat de aproape un an. Probleme au existat de la început în acest cuplu, agravate de opoziţia făţişă a mamei lui Usher. Relaţia lor a început 2004, la scurt timp după idila dintre artist şi Naomi Campbell. În iulie 2007, Usher şi Tameka ar fi trebuit să îşi unească destinele. Invitaţiile erau trimise şi totul părea bătut în cuie, însă starul R&B a anulat în ultimul moment nunta, din motive necunoscute la acea vreme. În cele din urmă, evenimentul avea să aibă loc, două săptămîni mai tîrziu. De atunci, Usher şi Tameka au lăsat impresia că formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz, mai ales după venirea pe lume a celor doi fii ai lor. Cu toate acestea, se pare că artistul ar fi cedat presiunilor mamei sale. Decizia de a pune capăt mariajului data de mai multă vreme, mai ales că cei doi locuiau separat deja de un an de zile. Însă, Tameka Foster, în vîrstă de 37 de ani, a suferit un infarct după anestezia ce a precedat operaţia de liposucţie pe care a făcut-o în luna februarie, în Brazilia. Usher şi-a anulat prezenţa la premiile Grammy pentru a fi alături de soţia lui, care a fost readusă la viaţă prin masaj cardiac, efectuat de medici, la mai puţin de un minut după declanşarea infarctului. Aşa că divorţul a fost amînat pînă ce Tameka Foster s-a refăcut complet. „Singura preocupare a lui Usher acum este ce se va întîmpla cu copiii. Este un tată foarte bun şi vrea să facă doar ce este mai bine pentru ei”, a explicat un prieten al cîntăreţului.

Usher, în vîrstă de 31 de ani, a fost descoperit la un concurs de talente, pe cînd avea 13 ani şi de atunci a lansat pe piaţă cinci albume. A jucat în seriale de televiziune şi filme, precum „The Faculty / Şcoala sub teroare”, „She\'s All That / O fată minunată” şi „In The Mix”. La sfîrşitul anului 2007, Usher a lansat continuarea albumului „Confessions”, premiat cu mai multe discuri de platină.