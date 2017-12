„USL a triplat rata de absorbţie a fondurilor UE“

Traian Băsescu a afirmat, luni seară, că Guvernul nu a probat că ar fi competent să pregătească absorbţia banilor în exerciţiul bugetar 2014 - 2020. Declaraţiile preşedintelui i-au iritat însă pe politicienii puterii, care au spus că Băsescu nu are calitatea morală să vorbească despre acest subiect. Printre cei care au reacţionat a fost deputatul PSD Ana Birchall, care a spus că Guvernul USL a reuşit într-un an să tripleze rata de absorbţie a fondurilor europene. „Rata de absorbţie pe parcursul a şase ani cât Băsescu a fost la Cotroceni a ajuns la 7%. Guvernul USL a reuşit într-un singur an să ridice rata de absorbţie la aproximativ 21% din totalul fondurilor europene alocate României”, afirmă Ana Birchall. Ea consideră că declaraţiile lui Traian Băsescu sunt menite să distragă atenţia de la lucrurile „cu adevărat importante”. „Se aşteaptă cineva să credem că Traian Băsescu a ales întâmplător momentul ieşirii sale publice de luni? A făcut-o intenţionat, pentru a distrage atenţia de la vizita lui Victor Ponta în Spania. Strategia preşedintelui este clară - vrea să acopere succesele externe ale României lansând scandaluri interne”, arată Ana Birchall. Ea spune că Traian Băsescu este un preşedinte care „aduce crize” şi face apel la acesta să nu genereze „noi scandaluri politice”.