USL lansează “Guvernul tinerilor”

USL lansează proiectul “Guvernul tinerilor”, o platformă pentru miniştri. Ideea care stă la baza proiectului este de culegere a ideilor de la tineri pentru a le transmite demnitarilor. Astfel, se formează… un guvern cu idei. “Am împărţit proiectul între miniştrii social-democraţi şi miniştrii liberali. Tinerii din PSD vor trimite ideile şi rezolvările problemelor către miniştrii PSD, iar tinerii din PNL vor trimite ideile miniştrilor liberali. De asemenea, este implicat şi PC. Tinerii care nu sunt implicaţi politic vor putea trimite ideile lor miniştrilor independenţi\", a declarat, pentru pesurse.ro, viceprimarul PSD al sectorului 6, Gabriel Petrea. Potrivit acestuia, în maxim două săptămâni va fi demarat proiectul, astfel că \"orice student care îşi doreşte să trimită o idee pe care o are şi acea idee să ajungă la ministrul de resort, poate face acest lucru înscriindu-se foarte simplu pe un site pe internet\". În plus, tinerii care se vor implica vor avea şansa de a fi numiţi miniştri: ”Cele mai bine idei vor fi selectate şi prezentate, iar tinerii care au trimis aceste idei vor fi chemaţi la Guvern şi putem să-i spunem un “ministru tânăr””. (A.M.)