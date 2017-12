USL, mai dezbinată ca niciodată

07:48:49 / 14 Februarie 2014

USL in colaps

USL , este o mare cacealma politicianista , avand , ca si celelalte organizatii politicianiste un singur scop : bataia pentru functii si guvernarea in interesul oligarhiei . PSD ramane pentru totdeauna ceea ce a declarat candva un cameleon numit Hasotti : " PSD reprezinta tot ce poate fi mai perfid , malefic si ipocrit . Este un partid fara Dumnezeu , fara credinta , fara rusine , fara lege ". Contrar acestei afirmatii , PNL partid balama ajuns la mana lui Voiculescu si Ponta , se dovedeste a fi la fel ca PSD , ba mai rau . Cel putin PSD ramane acelasi partid iliescian care si-a realizat scopul : distrugerea economiei romanesti si saracirea majoritatii cetatenilor . Nu-l putem ignora nici pe Antonescu KKR , o nulitate guraliva , complice la atacurile impotriva statului de drept si justitiei ,care incearca sa dreaga ceva ce nu mai poate fi dres . Ponta si Antonescu , sub directa coordonare a lui Voiculescu , au demonstrat , pentru a ocupa functii la care n-a visat neam de neamul lor , ca in politica e permisa orice marsavie , orice ticalosie . Principalul vinovat de actuala situatie este PNL si langa el UNPR condus de un alt ticalos generalul de carton Oprea . Avand in vedere incapacitatea opozitiei de a reaactiona , sa ne asteptam la consecinte si mau grave . Cu sau fara USL , iubitul nostru electorat va vota in continuare demagogia , mediocritatea si coruptia . Retinem ca tot Basescu e vinovat de situatia din USL , ceea ce nu e departe de adevar , el reprezentand , alaturi de o parte a presei singura opozitie reala in Romania .