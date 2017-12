USL nu exclude negocieri cu alte partide, cu excepţia PDL

SPRIJIN DIN ALTĂ PARTE Liderul social democraţilor şi co-preşedinte al USL, Victor Ponta, susţine că obiectivul Uniunii Social Liberale rămâne obţinerea majorităţii în Parlament la alegerile din acest an. El subliniază însă că, în cazul în care va avea sub 50%, USL va negocia cu alte partide, cu excepţia PDL: „Eu îmi doresc ca USL să obţină în urma alegerilor mai mult de 50% din numărul de mandate în Parlament, pentru a putea guverna singuri. Ceea ce nu înseamnă că va fi guvern PSD, PNL sau PC, ci va fi guvern USL. Dacă nu vom obţine peste 50%, vom fi obligaţi să căutăm un sprijin din altă parte. Senatorul Frunda a spus clar ce se va întâmpla în acesta caz: USL va obţine peste 50%, UDMR va fi în opoziţie, iar dacă va avea sub 50%, va trebui să discute cu alţi parteneri. Problema nu este dacă USL va fi sau nu la guvernare, ci dacă va guverna singură”.

DOUĂ VARIANTE Ponta a efectuat o vizită de lucru la Arad, însoţit de vicepreşedinţii formaţiunii Ecaterina Andronescu şi Ilie Sârbu, unde s-a întâlnit cu conducerile şi cu membri ai celor trei formaţiuni politice care alcătuiesc USL. În acest context, el a arătat că, în prezent, “nimeni nu spune că regimul Băsescu poate fi schimbat de altcineva decât de USL”: “Alături de noi pot fi o mulţime de oameni care nu sunt neapărat membri ai USL: la Bucureşti, primarul general, Oprescu, fără să fie membru de partid, va candida şi va fi alături de noi; la Timişoara, m-am întâlnit cu primarul oraşului, Ciuhandu, mă voi întâlni la Sibiu cu Johannis, care nu va fi niciodată membru al PSD, PNL sau PC. Dar noi vorbim totuşi de oamenii care vor să facă ceva bun în această ţară, nu de Băsescu sau de prietenii lui (...). Nu există decât două variante: ori rămân cu Băsescu, Boc şi cu PDL, ori merg cu Antonescu, Ponta şi cu USL”.