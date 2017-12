USL, pe primul loc în topul preferinţelor românilor

De la o lună la alta, PDL şi Băsescu scad din ce în ce mai mult în sondajele de opinie, în timp ce Opoziţia se află pe primul loc în topul preferinţelor românilor. Uniunea Social Liberală continuă să conducă în preferinţele românilor cu 51,7% din voturi, relevă un sondaj IMAS pe luna noiembrie. În acelaşi sondaj, PDL este cotat cu 18,7% din preferinţele electorilor. PP-DD este cotat la 13%, în scădere, după ce avea aproape 20% în august 2010, în momentul anunţului apariţiei partidului lui Dan Diaconescu. UDMR are 5,9% din opţiunile alegătorilor, în timp ce PRM nu ar trece pragul electoral, fiind cotat cu 4,9%. În Muntenia, USL conduce detaşat cu 57,4%. PDL se clasează pe locul trei, cu 16,3% din opţiunile celor care s-ar prezenta la urne. În Moldova, USL are 52,4%, iar PDL - 19,9%. Este singura regiune în care PNG se situează peste pragul electoral având 6,1%, în timp ce PRM are 5,3%. În Transilvania, USL ar fi aleasă de 42,5% dintre români, dacă duminică ar avea loc alegeri, iar PDL este cotat la 20,3%. În Bucureşti, pentru USL optează 63,3% din alegători, cel mai mare scor pe care Opoziţia îl are la nivel naţional, iar PDL are 19,6% din voturile bucureştenilor. În Capitală, PRM are 8,3%, iar PP-DD ar obţine un procent de 6,5%, jumătate faţă de media naţională. Sondajul IMAS a fost realizat în perioada 9-17 noiembrie 2011. Cercetarea sociologică a fost realizată pe un eşantion de 1.041 de persoane şi are o marjă de eroare de 3%.