USR a prins boală pe forțele de ordine. Vezi de ce!

USR a susţinut marţi o conferinţă de presă în care a proiectat imagini în care acuză că Poliţia Locală şi Jandarmeria împiedică strângerea de semnături pentru iniţiativa cetăţenească „Fără penali în funcţii publice”, care are drept scop revizuirea Constituţiei în acest sens. „În momentul de faţă suntem undeva în jurul cifrei de 120.000 de semnături. Obiectivul este acela de 500.000 de semnături pentru a transforma această iniţiativă cetăţenească într-un posibil proiect de lege de modificare a Constituţiei. Am organizat această conferinţă de presă nu doar pentru a vă spune numărul de semnături strânse, ci pentru a vă arăta ce se întâmplă în momentul de faţă în România, când cetăţeni şi voluntari care vor să ducă listele în faţa cetăţenilor pentru ca să se poată semna, se întâlnesc cu statul român, aşa cum a ajuns acesta sub conducerea lui Liviu Dragnea”, a spus Dan Barna. De asemenea, în cadrul conferinţei, preşedintele formaţiunii, Dan Barna, a declarat că politicieni şi primari din ţară au agresat voluntarii care au adunat semnături. El spune că la Chiajna s-a aruncat cu ouă în cei care adunau semnături, la Tulcea şi Constanţa au fost distruse corturile, iar la Timişoara, primarul Nicolae Robu a sancţionat un senator USR care strângea semnături.