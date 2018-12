USR, acuzată că falsifică sondaje de opinie

19:54:15 / 11 Noiembrie 2018

Ca sa vezi !

PNL -ul se afla aproape de talpa gastii ! Adica , foarte jos ... Astia din USL inca , viseaza la ciolane zemoase si gustoase , ei bine , or s-o ia in bot de-o sa le dea greturi . Jigodii , jigodii , jigodii ...Nu au cum sa ajunga la 15 % , pentru ca sunt gainari si neseriosi , dar pot atinge 10 % daca toti prostii care nu voteaza PSD isi inchipuie ca liberalii inchipuiti vor face treaba ... Panarame ordinare ! Un exemplu , Mandila , o jigodie de trei parale , care a ingropat PNTCD si nu numai ...O adunatura de sacali si hiene nenorocite ! De cacat ...