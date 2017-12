USR Dobrogea şi-a sărbătorit membrii cu numele Sf Ioan

Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR) şi-a sărbătorit, ieri, de Ziua Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul, cinci dintre membrii săi de marcă. Din rîndul celor aniversaţi fac parte Ion Codrescu, Ion Dragomir, Ion Faiter, Dan Ioan Nistor şi Ion Roşioru. Poet, eseist, editor şi grafician, Ion Codrescu a absolvit Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" din Bucureşti. Debutul literar l-a avut în anul 1976, la revista "Atelier". Ion Codrescu este fondatorul Societăţii de Haiku din Constanţa, al revistei "Albatros", al Festivalului Internaţional de Haiku de la Constanţa şi al revistei internaţionale de poezie "Hermitage", în limba engleză. Debutul editorial este reprezentat de volumul "Desene printre haiku", lansat în 1992. Membru al Filialei Dobrogea a USR din 1995, al Societăţii de Haiku din America, al Asociaţiei Internaţionale de Haiku din Japonia, al Asociaţiei de Renku din Japonia şi al Academiei Internaţionale de Litere, Arte şi Ştiinţă "Greci-Marino" din Italia, scriitorul este inclus în volumul intitulat "Who's Who in Poetry and Poets Encyclopaedia", lansat în Marea Britanie, în anul 1999. Pînă în prezent, Ion Codrescu a lansat nouă lucrări de versuri, dar şi dedicate poemelor nipone: "Constanţa - Antologie de Haiku", "Ocolind iazul" şi "Antologie Haiku-Haiga". De-a lungul carierei sale, Ion Codrescu a fost distins cu numeroase premii literare: Premiul Muzeului de Literatură Haiku din Tokyo (1991), Marele Premiu la Concursul Renku din Statele Unite ale Americii (1996), Premiul Revistei "Sparrow" din Croaţia (1997) şi Premiul Uniuni Scriitorilor din România - Filiala Dobrogea şi al revistei Tomis (1999). Poemele, eseurile, recenziile, articolele şi desenele create de Ion Codrescu sînt publicate în reviste, ziare şi cărţi din ţară, dar şi de peste hotare - Japonia, Statele Unite ale Americii, Canada, Franţa, Belgia, Germania, Croaţia, Columbia, Iugoslavia, Grecia, Australia şi Noua Zeelandă.

Poetul Ion Dragomir este absolvent al Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" din Constanţa, debutînd literar în anul 1965, la revista "Ateneu". Membru al USR Dobrogea din anul 1995, scriitorul a lansat, pînă în prezent, cinci volume de versuri, precum "Aud foşnetul piramidei", "Poezii la statuia lui Ovidiu" şi "Transferul de izvoare". Ion Dragomir a fost distins, de-a lungul timpului, cu importante premii literare: Premiul I al revistei "Tomis" (1969), Premiul I la Concursul de poezie iniţiat de Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti (1975) şi Premiul literar "Ovidius".

Eseist, poet şi publicist, Ion Faiter este absolvent al Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj. Fost director al Bibliotecii Judeţene "Ioan N. Roman" din Constanţa (1965-1971), scriitorul a colaborat la reviste de cultură din ţară, precum "Tomis", "Luceafărul", România literară" şi "Albatros". De-a lungul carierei, Ion Faiter a publicat numeroase volume de versuri, monografii, eseuri şi culegeri de folclor, precum: "Biblioteca Municipală Constanţa", "Reviste Dobrogene. Arhiva Dobrogei. Analele Dobrogei", "Cîntece la Marea Neagră", "Prin constelaţiile dobrogene", "Liceul " şi "Mitul marelui drum". În anul 2004, Ion Faiter a fost distins cu Premiul Special al Salonului Internaţional de Carte "Ovidius" Constanţa, pentru monografia "Colegiul Naţional ".

Absolvent al Şcolii Tehnice Sanitare din Bucureşti, precum şi al Facultăţii de Stomatologie din Bucureşti, poetul Dan Ioan Nistor a debutat în revista Cenaclului Medicilor Scriitori din Piatra Neamţ, el fiind şi unul dintre membrii fondatori ai Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România. Membru al USR Dobrogea din 2003, Dan Ioan Nistor este autorul unor inedite volume de versuri cu caracter religios, precum "Pelerin pe drumul măslinilor," "Acum este vremea" şi "Tăcerea Ta-mi grăieşte".

Poet, prozator şi eseist, Ion Roşioru a debutat literar la revista "Tomis". Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti, scriitorul este membru al Filialei Dobrogea a USR din anul 1996. Distins cu importante premii literare, printre care Premiul Filialei Dobrogea a USR şi al revistei "Tomis", pentru aport deosebit la susţinerea actului de cultură scrisă, în cadrul celei de-a V-a ediţii a "Colocviilor Tomitane" (1999) şi Premiul USR Dobrogea pentru poezie (2003), Ion Roşioru a lansat atît volume de versuri, cît şi studii critice şi povestiri: "La ţărmul grînelor", "Casa de la ţară", "Şerban Codrin sau Meditaţia unui poet occidental într-o grădină Zen" şi "Luceafărul de ziuă".