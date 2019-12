USR solicită declanşarea stării de urgenţă în Educaţie

Reprezentanţii USR au solicitat declanşarea stării de urgenţă în Educaţie şi au invitat toate partidele parlamentare la dezbateri imediat pentru a găsi soluţii în domeniu, în contextul raportului PISA publicat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD). Partidul condus de Dan Barna precizează, într-un comunicat remis presei marţi că urgenţa vine după publicarea raportului OECD cu rezultatele la testele PISA care arată că învăţământul românesc ocupă ultimul loc la matematică şi penultimul la citire şi ştiinţe din Uniunea Europeană.

„Zeci de miniştri şi sute de schimbări de legislaţie nu au făcut nimic pentru a îmbunătăţi situaţia învăţământului românesc. Mai rău, am ajuns în situaţia în care, atunci când se publică rezultate oficiale la nivel european, să citim concluzii dureroase de tipul “elevii slabi au devenit şi mai slabi”. Cred că, dincolo de orice loialitate politică, trebuie să acceptăm că în educaţie e un dezastru care se amplifică de la an la an. Iar asta înseamnă că le greşim grav copiilor aflaţi acum pe băncile şcolii. Mai mult, multora dintre ei le oferim un traseu pentru o viaţă fără şanse reale de a prospera şi a-şi realiza potenţialul. Nu putem continua să ne minţim că un număr mic de elevi cu performanţe spectaculoase dau măsura calităţii învăţământului românesc. Nu putem să ne facem în continuare că nu vedem că în multe din şcolile româneşti nu se face şcoală”, a declarat Dan Barna.

USR susţine alocarea a 6% din PIB pentru Educaţie, măsură esenţială pentru a scoate România de la coada clasamentelor în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ. „De aproape 10 ani, Legea Educației prevede obligativitatea alocării a 6% din PIB pentru învăţământ, dar niciun guvern nu a respectat până acum această prevedere. Astăzi, Guvernul alocă doar 3% din PIB pentru Educație, iar rezultatele se văd în rapoartele oficiale care ne plasează la coada clasamentelor”, conchide Barna.