USR, supărată crimă pe un director numit de PSD

USR îl critică pe preşedintele Consiliului pentru Monitorizarea Implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Florinel Butnaru, despre care spune că, din decembrie 2017, de când a fost instalat de PSD are zero activitate la instituţia de stat. „USR critică vehement politica PSD de numire a politrucilor la conducerea instituţiilor de stat şi mai ales la cele cu atribuţii în domeniul drepturilor omului, care ar putea contribui la îmbunătăţirea serviciilor sociale din România. O nouă instituţie de stat, cu un buget de peste 5 milioane de lei, a ajuns sub controlul PSD şi este într-un blocaj total. Este vorba de Consiliul pentru Monitorizarea Implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, care are zero activitate de când PSD l-a instalat ca preşedinte pe politrucul Florinel Butnaru”, se arată într-un comunicat de presă al USR, citat de Mediafax. USR mai susţine că Butnaru este membru PSD şi în numirea sa în funcţie au contat conexiunile pe care le are cu Codrin Ştefănescu, comunicatorul PSD. „De la numirea lui Florinel Butnaru, în decembrie 2017, şi până acum, Consiliul are zero activitate, nu a angajat niciun inspector de monitorizare şi nu a încheiat parteneriate cu organizaţiile neguvernamentale. Domnul Butnaru şi colegii angajaţi la ordin, pe listă de la partid, îşi fac veacul la sediul „Consiliului” din Kiseleff în timp ce persoanele cu dizabilităţi, instituţionalizate, zac uitate, abuzate şi fără nicio speranţă, că drepturile lor, stabilite printr-o Convenţie ONU, ratificată de statul român, vor fi vreodată protejate”, a declarat senatorul USR Adrian Wiener, preşedintele Comisiei pentru egalitate de şanse din Senat.