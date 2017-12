„USS Mount Whitney” acostează azi în portul Constanţa

Nava de comandament „USS Mount Whitney”, sub pavilionul Marinei Militare a Statelor Unite ale Americii, soseşte azi, în jurul orei 09.00, în portul Constanţa. Escala în oraşul nostru este programată pentru perioada 31 octombrie - 4 noiembrie, iar în jurnalul de bord al navei sînt înscrise întîlniri la Comandamentul Flotei. La sediul Marinei Militare Române vor avea loc convorbiri pe probleme administrative şi logistice. Nava militară americană va desfăşura şi un exerciţiu de căutare şi salvare pe mare în comun cu Forţele Navale Române.

\"USS Mount Whitney\" este comandată de comandorul Owen P. Honors, şi se află în ţara noastră pentru a treia oară. Vaporul face parte din Flotă a-VI-a SUA cu are cartierul general la Lisabona, în Portugalia. Ofiţerii americani susţin că nava poate transporta provizii pentru 3.000 de persoane, iar rezervoarele de combustibil ale navei au o capacitate care permite traversarea a două oceane fără necesitatea realimentării. “Mount Whitney” are capacitatea de a primi şi transmite date securizate din orice punct al pămîntului pe patru frecvenţe. Din 1971, cînd a intrat în dotarea Forţelor Navale ale SUA nava a participat la misiuni în Atlantic, Marea Mediterană şi Oceanul Indian şi este şi prima din istoria SUA care a primit la bord femei-ofiţer. În urmă cu o lună, alături de alte două nave americane, fregata USS McFaul şi nava Pazei de Coastă Dallas, Mount Whitney a livrat ajutor umanitar în Georgia. În momentul agresiunii militare împotriva Georgiei, Rusia s-a declarat deranjată de sosirea în Marea Neagră a mai multor nave sub pavilion NATO.