Utilaje pentru lucrările agricole din comună

Peste două luni, Primăria Crucea nu va mai fi nevoită să împrumute, de la persoane fizice ori de la primarii din localităţile învecinate, utilaje pentru lucrările pe care le are de realizat prin comună. Primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi, spune că administraţia locală a lansat procedura de achiziţie pentru cumpărarea unui tractor, a unei cositori şi a unei maşini de împrăştiat îngrăşăminte pentru întreţinerea islazului comunal. „Aveam nevoie de utilaje şi, pentru că nu am cheltuit aiurea banii primiţi de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură pentru anii 2011 şi 201,2 acum vom putea cumpăra utilajele necesare“, a declarat Frigioi, care a adăugat că islazul din comună are peste 1.200 de hectare care trebuie îngrijite pentru crescătorii de animale. (I.H.)